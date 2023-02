Disse bildene overrasker – NRK-ekspert mener det bør kopieres

Da alt buttet og ikke gikk veien i høst, klarte de siste års suverent beste skiskytter å finne et nytt område å utvikle seg på.

For når hun selv ikke gikk verdenscuprenn, satt hun som oss andre og så rennene på TV.

Fra sofaen på Lillehammer innså hun at hun kunne spare noen sekunder på standplass. Rett og slett ved å bruke mindre tid fra hun setter beina på matta til hun har avfyrt første skudd.

Med det har hun gitt seg selv noen få sekunders forsprang, men nok til å avgjøre en potensiell medaljekamp.

– Jeg satt hjemme før jul og så at her kan jeg ta noen sekunder. Vel vitende om at jeg ikke kom til å være i min beste form når jeg skulle gå verdenscup igjen. Så skulle jeg ta noen sekunder så var det der. Det har funka, forteller Røiseland.

Og det har det virkelig for Røiseland har allerede sikret seg gull på blandet stafett, bronse på jaktstarten og gull på parstafetten i VM i Oberhof.

FORSPRANG: Endringen har gitt Røiseland 2,5 sekunders forsprang per serie på konkurrentene så langt denne sesongen. Foto: Matthias Schrader / AP

Ekspert overrasket

For tallenes tale viser at Røiseland denne sesongen bruker 2,5 sekunder kortere tid til førsteskudd enn konkurrentene på normaldistanse og sprint. I førstnevnte øvelse betyr det at Røiseland har et forsprang på 10 sekunder bare ved å bruke kortere tid til førsteskudd – og 5 sekunder på sprint.

– Når vi vet at avstanden mellom første og andreplass på sprint er i snitt 11,6 sekunder, så skjønner vi at dette kan være med på å avgjøre pallplassene i VM, forklarer NRKs ekspert Harri Luchsinger.

Og tendensen har fortsatt i VM og på jaktstarten sparte hun tre og 5,5 sekunder til sine nærmeste konkurrenter om pallplassen, Denise Herrmann-Wick og Ingrid Tandrevold.

Også på parstafetten hentet Røiseland sekunder til konkurrentene før det første skuddet da hun ga Johannes Thingnes Bø et perfekt utgangspunkt før sisteetappen.

NRK-eksperten har forsket på området og funnet ut at det skiller lite mellom toppløperne og resten av feltet på skytetid.

– Her er det potensial til å rykke fra og skaffe seg et forsprang. Vi ser nå at Wierer og de franske skiskytterne har litt fokus på skytetid. Når vi ser at man kan tjene inn nesten en halv strafferunde på det første skuddet er det overraskende at flere ikke har gjort dette før, forteller Luchsinger.

Røiseland er godt fornøyd med at hun har klart å knappe inn tid på standplass.

– Tidligere i karrieren var jeg kanskje en litt raskere skytter enn det jeg har vært de siste årene. Spesielt i fjor skjøt jeg med veldig god sikkerhet og hadde også en gultrøye å forsvare. Det bar litt preg av det på skytinga. Jeg savna litt den offensiviteten i år, sier Røiseland.

Innrømmer risiko

Bak forbedringen ligger det ikke store endringer og masse treningstimer, men et fokus på å være mer effektiv. Og som tallene viser, rett og slett å bruke kortere tid fra hun kommer inn til standplass til første skudd er avfyrt.

– Det er en plass jeg så i fjor at var der jeg tapte mest tid, så det er en motivasjon som har ligget der i hele år. Jeg har egentlig bare vært litt mer effektiv på standplass gjennom sommeren og høsten, forklarer Røiseland.

Men i det ligger det også en risiko, ifølge trener Grubben.

– Det handler om at man gjennomfører det første skuddet uten så mye sikkerhetsmargin. Hun må skyte med mer puls og bevegelse i børsa. Det må trenes på slik at du er komfortabel med det i konkurranse, men er mest et mentalt grep for å være trygg nok til å skyte uten marginen, forklarer den mangeårige personlige treneren.

– Da må hun skyte godt nok teknisk til å treffe blinken likevel, om det ikke er midt i, så i hvert fall trygt nok til å treffe, legger Grubben til.

Lørdag skal Røiseland prøve å sikre norsk jubel på kvinnestafetten fra 15.00 på NRK 1, men skiskytterdagen starter med herrenes stafett 11.45 på samme kanal.