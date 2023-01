22-åring overrasket i U23-VM – spurtet inn til gull

Norske Kristin Austgolen Fosnæs leverte en knallsterk sluttspurt og stakk av med VM-gullet på 20 kilometer fellesstart i U23-VM.

– For et løp av Fosnæs. Hun gjør akkurat det hun skal, og leverer et sterkt rykk mot slutten. For en avslutning, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland om gullvinneren sin gjennomføring.

Det ble også norsk bronse til Margrethe Bergane.

Bergane dro feltet gjennom nesten samtlige 20 kilometer og så lenge ut til å ha kontroll. Men distanseløperen klarte ikke holde unna for lagvenninnen.

De siste fem kilometerne handlet alt om Bergane, Fosnæs og tyske Lisa Lohmann.

Men de siste hundre meterne gjorde sprinttalentet Fosnæs alt riktig, og kunne ta sitt første individuelle gull i U23-VM.

Fosnæs tok også sølv på sprinten i mesterskapet i Canada.