– Det ordner seg likevel. Han plaffer ned fem blinker raskere enn han omtrent noensinne har gjort. Da blir det norsk gull, utbrøt Andreas Stabrun Smith.

For den siste stående serien til VM-kongen var ingenting annet enn imponerende. Fem blinker rett ned på omtrent 17 sekunder.

NRKs kommentator tok tiden på den avgjørende ståendeserien, og klokket den inn på 17,8 sekunder. Det er ny rekord for Thingnes Bø.

– Det er jo for spennende. Jeg skalv i buksa selv jeg. Men så slår han til med en stående serie på 17 sekunder. Det er så raskt. Han nærmer seg syv strake VM-gull. Jeg klarer nesten ikke beskrive hvor enormt det er, oppsummerer NRKs ekspert, Synnøve Solemdal.

Landslagstrener Siegfried Mazet forteller at dette var planen til VM-kongen.

– Den siste serien var utrolig bra og sterk. Han gjorde det vi bestemte i går: Bruke tid før første skudd og så kan han angripe, sier Mazet til NRK.

– Er du overrasket over han klare å snu?

– Han vet hva han gjør. Han reagerte veldig bra med god stående.

VINNERSERIEN: Her er den avgjørende serien til Johannes Thingnes Bø.

Strafferunde

Men Thingnes Bø trengte den serien, for på den liggende skytingen rett før holdt han på å ødelegge gullsjansene til Norge. Han endte ut i strafferunden.

– Elendig skyting. Det er sjeldent han skyter så dårlig, oppsummerte Ola Lunde.

Da så det ut som VM-kongen skulle ødelegge for Marte Olsbu Røiseland, som gikk en god tredjeetappe.

– For en etappe, for en skiskytter, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith da Marte Olsbu Røiseland skjøt nok et fullt hus på sin siste stående serie.

For det var her man trodde at Røiseland hadde avgjort parstafetten. Røiseland sendte Thingnes Bø ut alene i tet på den siste etappen.

– Jeg får frysninger av å se på dette her, sa Stabrun Smith.

MÅLGANG: Her kan Marte Olsbu Røiseland ta i mot Johannes Thingnes Bø i målområdet.

Solid start

Norge og Røiseland fikk en grei start på parstafetten. Da hun vekslet med Johannes Thingnes Bø første gang, hadde Røiseland brukt to ekstraskudd og var 13 sekunder bak Italia i tet.

Den luken skulle raskt bli minsket. Med ett ekstraskudd på sine to skytinger, hadde Thingnes Bø hentet inn ledelsen til Italia.

– Han skyter en meget god serie, sa NRKs skiskytterekspert Ola Lunde etter at verdenscuplederen skøyt feilfritt stående.