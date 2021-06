Dagens kamper:

18.00: Sveits - Tyrkia (TV 2)

18.00: Italia - Wales (TV 2)

Dagens snakkiser:

Italia er allerede sikret en plass i sluttspillet, men bak dem er det meste uavklart. Det ligger derfor mye i potten for både Tyrkia, Sveits og Wales i kveld.

Spania må tole hard kritikk etter at dei ikkje klarte å få utteljing på sjansane sine mot Polen.

Gareth Bale har i eit intervju før kampen sagt at han trur på romvesen, og forsøker å få lagkameratane til å bli truande. Om det kan hjelpe Wales mot EM-avansement spørst...

Sveits -Tyrkia

Både Sveits og Tyrkia lever farlig i gruppe A. Tyrkia har tapt for både Italia og Wales, mens Sveits klarte uavgjort mot waliserne. Det betyr at Tyrkia maks kan bli nummer tre i gruppa, men da må Sveits slås i Baku i kveld. Der har de publikum i ryggen, men det er spørs om det holder for å kapre plassen som kan gi videre avansement.

De fire beste gruppetreerne går videre til sluttspillet, i tillegg til nummer én og to i hver gruppe.

NRK-EKSPERT: Carl Erik Torp- Foto: Espen Solli / NRK/TV 2

– Det er vinn eller forsvinn for Tyrkia. Det er håp for dem, selv om det ser fryktelig tynt ut. De må revansjere seg, sier NRKs fotballekspert Carl Erik Torp.

Sveits ligger litt bedre an etter poeng mot Wales, men heller ikke de har hele EM-skjebnen i egne hender. Stjerneskuddet Breel Embolo og resten av laget trenger hjelp av Italia for å kapre andreplassen i gruppe A. Wales-tap og Sveits-seier gjør at begge lagene havner på fire poeng, men sistnevnte har også en betydelig dårligere målforskjell å rette opp i. Den kan fort bli helt avgjørende, enten for å rykke opp til trygg plassering i gruppa, eller med tanke på å havne blant de fire beste treerne.

– Sveits er fort videre med en seier, så dette blir interessant. Dette kan fort bli den mest morsomme kampen i kveld, med to lag som må vinne, spår Torp.

Italia - Wales

Italia er allerede videre til sluttspillet, og Torp tror derfor landslagssjef Roberto Mancini vil forandre på laget før kveldens oppgjør mot Wales.

– Det vil nok bli mye endringer, og det er derfor vanskelig å si hva slags kampbilde vi får. Federico Chiesa er en spiller som fort kan få tillit fra start, tror Torp.

– Den elleveren Italia har spilt med har sett enormt bra ut, og jeg vil tro at de som kommer inn, stiller med en voldsom energi og lyst til å vise seg fram, fortsetter NRKs ekspert.

Wales står med fire poeng før kveldens kamp. Det innebærer at de med seier over Italia faktisk vinner hele gruppa. Likevel kan de også havne på den farlige tredjeplassen, dersom de går på en kjempesmell mot Italia, samtidig som Sveits slår Tyrkia.

Her står det altså mye på spill.

– Wales vil nok ligge litt lavt for spare litt krever og tette igjen, og forsøke seg på noen kontringer, sier Torp.