19-åring med supertid

Athing Mu seiler opp som klar OL-favoritt på 800 meter. 19-åringen vant det amerikanske mesterskapet mandag morgen på knallsterke 1.56,07. Det er årsbeste i verden, personlig rekord og mesterskapsrekord.

Mu får med seg Raevyn Rogers (1.57,66) og Ajee' Wilson (1.58,39) på der amerikanske laget i Tokyo-OL.

Fem løpere kom under 1.59 blank og ytterligere tre løpere under to blank i en meget sterk finale i Eugene, Oregon.