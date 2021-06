Det er nesten bare å merke seg navnet med en gang. Manuel Locatelli hadde en god åpningskamp for Italia mot Tyrkia sist fredag. Men da Italia skulle ta seg videre fra EMs gruppe A i kamp mot Sveits onsdag kveld, så spilte han så definitivt hovedrollen.

Han scoret like gjerne to av kampens tre mål og sendte de asurblå til åttedelsfinale. Da han ble byttet av banen i det 86. spilleminutt fikk han stående ovasjoner fra tribunen. Fra benken fikk også Locatelli fikk se Ciro Immobile punktere kampen like før full tid. Maktdemonstrasjonen var et faktum.

Manuel Locatelli (nummer tre fra venstre), feirer sin andre scoring for kvelden mot Sveits på stadion i Roma. Foto: Ettore Ferrari / AP

– Altfor høye forventninger på et altfor tidlig tidspunkt

Locatelli er ikke spesielt kjent sett med norske øyne, men TV 2-kommentator Øyvind Alsaker mener Sveits-kampen var Sassuolo-spillerens aften.

Serie A-kommentator Even Braastad forteller om en spiller som i sine yngre år var spådd en lovende fremtid. Locatelli gikk blant annet gradene i storklubben Milans ungdomsakademi. Høsten 2016 slo han gjennom med et brak med mål i to storoppgjør, blant annet mot Juventus, forteller Braastad.

Så kom en dupp i prestasjonene. Han spilte riktignok jevnlig for et Milan som var i krise i mange år på den tiden.

– Og endelig fikk de sin unge, lokale frelser. Men han fikk altfor høye forventninger på et altfor tidlig tidspunkt. Det var ikke lett å være lokal tenåring da, sier Braastad.

– Lett å se nå at de tok feil av ham

KAN ITALIENSK FOTBALL: Kommentator for Strive, Even Braastad. Foto: Strive

Han figurerte etter hvert ikke fast i Milans A-lag og tok det Serie A-kommentatoren kaller et tøft og riktig valg høsten 2018.

Locatelli gikk i stedet til langt mindre kjente Sassuolo. Først på lån. Deretter på en permanent overgang. Arbeidet med trener Roberto de Zerbi har vært over all forventning.

– Det er lett nå å se at de tok feil av ham. Nå har han vært koblet til både Juventus, Manchester City og Paris Saint-Germain, påpeker Braastad.

Løp halve banen før han scoret

Det var riktignok lagmaskineriet Italia som satte Sveits under voldsomt press fra første spark på ballen. Pasningsspillet var godt, mistet de ballen så vant de den raskt igjen. Dominansen var total. Det var bare et tidsspørsmål før den første scoringen satt.

Det gjorde den etter 26 minutter.

Den var også et resultat av ren vilje og glitrende angrepsspill.

Fra midtbanen traff Locatelli nemlig kantspiller Domenico Berardi med en millimeterpresis langpasning. Mens Berardi avanserte frem og utfordret Sveits-forsvaret, hadde Locatelli tatt et enormt løp over halve banen.

Da Berardi slo inn traff han nettopp Locatelli, som bredsidet inn ledelsen.

Italia tar ledelsen 1-0 over Sveits Du trenger javascript for å se video.

Skår i gleden

Den første omgangen fortsatte i samme stil. Italia dominerte stort, mens Sveits stort sett løp imellom.

Men alt var ikke bare glede for italienerne. Det hadde gått snaue 20 minutter da kaptein Giorgio Chiellini spilte ballen utover sidelinjen og signaliserte at han måtte bytte.

Den 36 år gamle stopperbautaen gikk rolig av banen og fikk etter hvert noe bandasjert rundt låret.

– Italia kommer til å håpe på at det ikke er noe alvorlig som gjør at Chiellini er ute resten av EM. Han begynner å bli gammel, men hans påvirkning på laget er massiv, uttalte tidligere Everton-spiller Leon Osman på BBCs radio.

Det var likevel ikke kvelden Italia trengte et bunnsolid forsvar. I andreomgang ble keeper Gianluigi Donnarumma knapt testet, selv om han måtte gjøre seg så stor han kunne og måtte dra frem de beste reaksjonene hans på et skudd fra Steven Zuber.

I den andre enden av banen scoret Locatelli nok et perlemål, denne gangen fra distanse.

Manuel Locatelli skårer sitt andre mål for kvelden Du trenger javascript for å se video.

Helt til slutt fikk altså Immobile æren av å avslutte en ren italiensk festkveld i Roma.