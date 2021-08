Dette er Ingebrigtsens skrekkscenario – Gjert klar til å kjempe for rettferdighet

– Nå får du det til å høres ut som jeg ikke gjør annet enn å springe ut og inn av juryrom!

Det er Gjert Ingebrigtsens svar på NRKs oppfordring om å liste opp sine topp tre «jury-opplevelser». Bakgrunnen er de mange kampene trenerfaren har tatt for sine sønner opp igjennom årene.

For mesterskapshistorikken til Ingebrigtsen-brødrene handler ikke bare om edelt metall. Den handler også om knall og fall, diskvalifikasjoner – og tøffe runder med diverse juryer for videre deltakelse.

Natt til tirsdag løper Filip Ingebrigtsen i første forsøksheat på 1500 meter kl. 02.05, mens Jakob Ingebrigtsen løper i tredje heat kl. 02.27.

DISKVALIFISERT: Filip Ingebrigtsen mente han fant en åpning på 1500-meteren i Rio, men juryen var av en annen oppfatning. Foto: DAVID GRAY / Reuters

Mye drama

Under OL i Rio de Janeiro i 2016 ble Filip Ingebrigtsen diskvalifisert i forsøket på 1500 meter etter å ha brøytet seg vei på oppløpet. Norge anket, men denne gangen til ingen nytte.

Under EM i Berlin falt Filip Ingebrigtsen i semifinalen på 1500 meter. Han gikk likevel videre, men skaden ødela resten av mesterskapet.

Under innendørs-EM i Glasgow i 2019 ble Filip Ingebrigtsen disket i forsøket på 1500 meter for å ha tråkket innenfor lista.

Under VM i Doha i 2019 ble Jakob Ingebrigtsen først diskvalifisert etter forsøket på 5000 meter for å ha tråkket innenfor lista. Etter at Gjert Ingebrigtsen hadde vært inne hos juryen i flere runder, ble avgjørelsen omgjort.

Også Filip Ingebrigtsen var involvert i kaos i Doha, men slapp sanksjoner etter en omdiskutert situasjon i forsøksheatet på 1500 meter.

Under innendørs-EM i Polen i mars ble Jakob Ingebrigtsen igjen disket, denne gangen i finalen på 1500 meter, igjen for å ha tråkket innenfor lista. Men også denne gangen ble avgjørelsen endret etter at Gjert Ingebrigtsen hadde vært inne hos juryen, og Jakob Ingebrigtsen fikk beholde gullet.

KLAR TIL KAMP: Gjert Ingebrigtsen på vei ut av juryrommet i Doha under VM i 2019. Han tar gjerne nye runder inn til juryen, men bare hvis han må. Foto: Lise Åserud / NTB

– Litt trist

– Er du mentalt klar til å ta en ny runde inn der hvis det trengs?

– Jeg er alltid klar til å ta en runde mot ting vi opplever som urettferdighet. Det er vi alltid klar til, sier Gjert Ingebrigtsen.

Men helst vil han altså slippe.

– Vi håper og tror at vi opplever fair idrett og at alt foregår innenfor fornuftige rammer. Det vi har sett litt tendensen til, er at det ikke alltid er sånn, og det synes jeg er litt trist. Det er gjerne i forsøket det er litt bingo med uerfarne folk med. Jeg har ingen topp tre-liste på ugne situasjoner, men jeg håper inderlig at vi ikke havner opp i flere av dem, sier han.

Selv om Gjert Ingebrigtsen mener sønnene noen ganger uforskyldt har havnet i jurysaker, påpeker han at de selv også har mulighet til å gjøre noe med det.

– Det gjelder jo for Filip og Jakob å ikke oppsøke situasjoner som er mer risikofylte enn de trenger å være, for de bør være såpass gode at det skal ikke være nødvendig å oppsøke risiko for å komme seg igjennom forsøk og så videre, sier han.

VANT TIL TRØBBEL: Jakob og Filip Ingebrigtsen er glad for å ha med seg en far som er klar til å gå i krigen for dem. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Jakobs frykt

Men Jakob Ingebrigtsen gir ikke uten videre faren noen garantier om å holde seg unna trøbbel.

– Det er ikke tilfeldig at det er vi som alltid havner i sånne situasjoner, på grunn av at vi til enhver tid kjemper om de posisjonene som vi mener er best og som de andre mener er best, sier han.

OL har imidlertid allerede bydd på vekkere. Juryen har vært aktiv. Det har vært flere diskvalifikasjoner – men også noen anker som har nådd fram.

– Vi har allerede sett at det er mange som har gått i bakken. Spesielt på 800 var det en del uheldige folk. For min del føler jeg det er den største risikoen, og det som jeg frykter mest, hvis noen «hooker» meg eller detter foran, sier Jakob Ingebrigtsen.

I søndagens semifinale på 800 meter gikk to av favorittene, Isaiah Jewett fra USA og Nijel Amos fra Botswana ned for telling. Begge røk ut – men Amos ble gjeninnsatt i finalen etter en klage fra sin nasjon.

Mandag ble Sifan Hassan regelrett felt en runde før mål i forsøksheatet på kvinnenes 1500 meter. På mirakuløst vis vant hun likevel heatet, slik at juryen slapp å rydde opp.

– Klart forsøket er ekstra nervøst, alle kjenner på det, sier Filip Ingebrigtsen.

– Folk kan gjøre litt nervøse ting, at det ikke er så gjennomtenkt, men de får litt panikk inni der. Det er tett, og som Jakob sier byttes det mye på plasser, påpeker han.

TAKLET I SENK: Edina Jebitok fra Kenya holdt bokstavelig talt på å velte Sifan Hassans drøm om tre medaljer i OL. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

– Sett begge sidene

Jakob og Filip Ingebrigtsen løper sine forsøksheat på 1500 natt til tirsdag. Jakob er blant de største gullfavorittene, Filip i en utfordrerposisjon.

Med utgangspunkt i det du akkurat har lest om, tar ikke Gjert Ingebrigtsen noe for gitt.

– Vi har hatt vanvittig mange kjekke opplevelser, og vi håper jo at oppholdet i Tokyo vil bringe oss flere gode minner. Men det har gått opp og ned, vi har planlagt med gode resultater før og vært på første fly hjem. Vi har sett begge sidene. Så vi skal aldri forskuttere, vi må være så gode vi kan der og da, fastslår han.