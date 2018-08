Filip Ingebrigtsen gikk i bakken med 600 meter igjen av kvalifiseringsheatet på grunn av en konkurrent som falt foran ham. Fall til tross, så kom han seg raskt opp igjen og avanserte noe voldsomt de siste hundre meterne, og løp kontrollert inn til tredjeplass på tiden 3.40,88. Det holdt til finaleplass.

KUTT I LEGGEN: Filip la selv ut bilde av kuttet han fikk etter fallet på sin Instagram-konto. Foto: Privat

Kort tid etter løpet måtte 25-åringen til lege for å få sydd et sår på foten som han pådro seg i fallet. I intervjuet med NRK rett etter løpet kan man se at Filip blør nedover den ene foten.

– Jeg tror ikke det vil hemme ham i finalen. Hvis det gjør det, er han fortsatt så god at det ikke gjør noe, sier lillebror Jakob.

– Bedre enn noensinne

Den regjerende europamesteren måtte virkelig ta frem kreftene de siste 600 meterne av løpet.

– Hvordan er det mulig å komme videre med fallet?

– Litt flaks. Jeg kom meg kjapt opp igjen og tenkte at jeg ikke måtte stoppe. Men jeg prøvde å ta det gradvis og heldigvis så rykket ikke de andre fra og det gikk greit inn. Men klart det koster å falle og starte igjen, men heldigvis er jeg bedre enn jeg noensinne har vært og det redder meg der, sier Filip til NRK og legger til:

– Jeg håper de andre ser det reprise, slik at de vet at de ikke vinner selv om jeg faller.

NRKs kommentatorer Jann Post og Vebjørn Rodal trodde nesten ikke det de så.

– Han er i en vanvittig form. Det er helt utrolig det han leverer. Det skal rett og slett ikke være mulig. Men så får han det til, ropte Post.

Storebror Henrik var også helt i ekstase etter å ha sett løpet til Filip.

– Jeg tror Filip vant gullmedaljen der. Herregud, tenk å være så god, sier Henrik.

Henrik og Jakob videre til finale

Henrik, som kun har løpt én 1500 meter på de siste to årene, stilte til start i det første forsøksheatet onsdag. Det så litt skummelt ut en periode, men Henrik avanserte de siste meterne og tok seg videre til finalen etter han endte som nummer tre i mål.

– Det er noe av det mest imponerende han har gjort, syns jeg. Han er veldig forsiktig og legger inn mange sikkerhetsmarginer og så har han det tikket der på slutten, som er ganske imponerende, til å være så treig, ler pappa Gjert Ingebrigtsen.

EM-debutant Jakob kontrollerte seg også inn til finaleplass i sitt heat etter at han tok andreplassen.

– Jeg hadde egentlig regnet med at de skulle kjøre litt høyere fart fra starten enn mesterskap jeg har vært med i tidligere. Så det ble som forventet og jeg er godt fornøyd, sier Jakob.

SER LILLEBROR: Filip ser lillebror Jakob avansere til finalen. Foto: Anders Skjerdingstad

Ut fra prestasjonene så langt i år er Filip og Jakob klare medaljekandidater på 1500 meter, med Henrik som en outsider.

Edman røk ut

Nordmannen Ferdinand Kvan Edman løp i samme heat som Henrik, men endte som nummer syv og klarte ikke å ta seg videre til fredagens finale.

– Det er mesterskap, så det er litt gambling, jeg prøvde å kjøre en plan hvor jeg lå ved lista tok korteste veien. Men dessverre ble det litt kluss på nest siste runde. Jeg skulle vært litt lenger framme, for jeg hadde litt å gi på slutten der, sier Edman til NRK.

Regjerende europamester

Under EM i Amsterdam for to år siden stod to Ingebrigtsen-brødre på pallen på 1500-meteren. Filip ble europamester og Henrik tok bronse. Siden den gang har også yngstemann Jakob tatt store steg internasjonalt. 17-åringen har europeisk juniorrekord på tre distanser; 1500 meter, 3000 meter hinder og 5000 meter.

Henrik har slitt med skader de siste årene, men er tilbake for fullt denne sesongen. I juli gjorde han comeback på favorittdistansen, hvor han ble nummer fire på sin første 1500 meter på nesten to år.

Filip på sin side satte ny norgesrekord på tiden 3.30,01 under Diamond League-stevnet i Monaco i juli, og har den klart beste tiden på distansen i Europa i år.

FAVORITTER: Brødrene Ingebrigtsen er ansett å være favoritter både på 1500 meter og 5000 meter. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Fredag kl. 21.50 er det klart for finale på mellomdistansen. I tillegg løper brødretrioen 5000 meter lørdag.