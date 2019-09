Se alle resultater fra forsøkene på 5000 meter nederst i saken.

Gjert Ingebrigtsen opplyste til NRK rett etter løpet at sønnen stod i fare for å bli disket, men en knapp time senere er disk-risikoen over, ifølge treneren.

Fristen for protest er nemlig gått ut.

– Han er ikke disket. Det er bare å slutte å gnåle om det. Skulle han vært disket, er det da han kom i mål. Det er da du blir disket, sier pappaen til NRK.

– Helt sykt

Årsaken til at Ingebrigtsen-familien først fryktet en diskvalifisering, er at Jakob Ingebrigtsen, som til slutt tok seg videre, løp tre steg utenfor banen på den siste runden av 5000-meteren (se situasjonen øverst).

Det var trangt om plassen i feltet, og ut fra bildene kan det se ut som Ingebrigtsen får en dytt slik at han mister balansen.

– Det var ikke min skyld, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Nå er han lettet over at både han og brødrene Filip og Henrik er videre til VM-finale.

– Det er f*** meg helt sykt. Tre stykker i VM-finalen. Det hadde jeg ikke trodd. Det viser igjen at Henrik er svakest psykisk, sier en fleipende Jakob.

– Vi er bra trent og det redder oss. Henrik redder seg på å være bra trent og god til å løpe. Det er et høyt nivå, fortsetter 19-åringen.

Gjert irritert når Jakob går alene

– Rotete

Jakob Ingebrigtsen la seg i kjent stil bak i feltet de første rundene.

Julien Wanders «måtte» løpe hardt fra start, og Ingebrigtsen ble liggende helt på halen av feltet i flere runder.

Men så, etter 1600 meter, skrudde løpefenomenet opp tempoet og la seg tilsynelatende godt plassert i midten av feltet.

19-åringen fikk imidlertid store utfordringer på den siste runden da han altså bestemte seg for å løpe på innersiden av feltet.

Pappa og trener Gjert var imidlertid langt fra fornøyd med løpet rett etter målgang.

– Det var ekstremt risikofylt, kommenterte Gjert Ingebrigtsen.

– Han kunne falt flere ganger. Han springer rotete, sa pappaen.

– Kunne han gjort noe annerledes?

– Ja, herregud, svarte Gjert.

Alle brødrene videre

Ingebrigtsen-familien varslet på forhånd at ingen av brødrene ville møte pressen etter forsøket. Jakob satte seg ved trappa opp til stadion, tok av seg skoene og tuslet videre forbi pressekorpset før han senere møtte NRK utenfor stadion.

Ingebrigtsen har på forhånd seilet opp som en av medaljefavorittene etter at tre av verdens beste langdistanseløpere valgte å vrake 5000 meter til fordel for 10.000 meter.

Mannefallet betyr at gullsjansen kanskje er enda større på 5000 meter enn 1500 meter for yngsteblad Ingebrigtsen.

5000 meter-finalen løpes førstkommende mandag.