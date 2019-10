Filip Ingebrigtsen løp inn til fjerdeplass i sitt heat i kvalifiseringen på 1500 meteren i Doha, hvilket kvalifiserte til VM-semifinale. Men på den siste runden hektet han seg fast i sin etiopiske motstander, Teddese Lemi, slik at sistnevnte falt.

Filip holdt seg på beina og kom i mål til en plassering som sikret avansement.

– Jeg vet ikke hva som skjer. Han er helt ustabil. Han springer fra inne ved lista og rett ut. Det er umulig å gå noe sted. Jeg følger linja mi og han bare springer rett ut foran meg. Det er nesten så jeg legger inn klage på han. Jeg kunne falt to, tre ganger der, sier Filip etter løpet.

Gjert ikke bekymret for disk

Det var likevel lenge usikkert om noen av konkurrenten ville legge inn protest mot Filip.

– Det er han som søker ut i bane to, han etiopieren. Han springer foran beina til Filip. Det har ikke noe med Filip å gjøre, sa far og trener Gjert Ingebrigtsen.

TV-reprisene viser at Filip og Lemi knuffet på hverandre, men Gjert var likevel ikke bekymret for en potensiell disking.

– Jeg er 110 prosent sikker på at det ikke blir disk. 120.

UTTALTE SEG: Gjert Ingebrigtsen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Fristen for å legge inn protest var klokken 22.09, og like etterpå fikk mediene i Doha følgende beskjed fra friidrettsforbundets pressesjef, Knut Skeie Solberg:

– Det er lagt inn protest fra Etiopia og Australia, men ingen involverer Filip. De ber om at Lemi skal få lov til å løpe semifinale, men ingen ber om at Filip skal ut.

Protesten gjorde likevel at dommeren så gjennom alt på nytt.

– Jeg ble kalt inn på videorommet, og videodommeren synes det ser mye verre ut på video enn det er i virkeligheten, og har kommet til konklusjonen om at det er en «race incident», og at det som ser ut som knyttneven fra Filip er noe som bare skjer i løpet.

Australia og Etiopia hadde fremdeles mulighet til å endre protesten innen klokken 22.25, men valgte å ikke gjøre det.

– Da kommer jeg rett fra tekniske rom. De har ikke lagt inn noe nytt. Det betyr at han er i semifinalen. De sa at dette er sånt som skjer i et løp, og at de ikke bar noe nag, fortalte Solberg.

DRAMATIKK: – Når man ligger på siden av hverandre og han springer ut og prøver å kutte foran meg, da er det ikke mye å gjøre, sier Filip Ingebrigtsen om fallet til sin etiopiske motstander. Du trenger javascript for å se video. DRAMATIKK: – Når man ligger på siden av hverandre og han springer ut og prøver å kutte foran meg, da er det ikke mye å gjøre, sier Filip Ingebrigtsen om fallet til sin etiopiske motstander.

– Fremprovosert at etiopieren

I det første heatet i forsøket løp lillebror Jakob. 19-åringen la seg bakerst fra start, og ønsket å åpne kontrollert. Sakte, men sikkert begynte nordmannen å avansere, før han kunne spare krefter på oppløpet og vinne marginalt med tiden 3.37,67.

– Det kjennes bra ut, jeg tror vi har gjort veldig mye rett her de siste dagene. Jeg er så bra som jeg kan bli, og kanskje bedre og, sier Jakob Ingebrigtsen.

Jakob så deretter den eldre broren i aksjon i heatet like etter sitt eget, og var umiddelbart overbevist om at Filip ikke gjorde noe galt da etiopieren falt.

– Jeg så hele løpet til Filip nå. Den situasjonen der ble ekstremt fremprovosert av etiopieren. Det er han som ødelegger sine sjanser med å gjøre det der.

Jakob ble selv disket på 5000-meterforsøket for en uke siden, etter at han tråkket utenfor banen. Men 19-åringen ble senere frikjent av juryen, og fikk løpe finalen.

– Hvorfor så mye styr med dere?

– Det er fordi vi prøver å gjøre så bra taktiske løp som mulig. Da tar du en plass som mange ønsker å være i, sier Jakob.

Jakob Ingebrigtsen kontrollert inn Du trenger javascript for å se video.

Medaljen glapp på 5000 meter

Etter at alt dramaet hadde lagt seg, og begge Ingebrigtsen-brødrene var sikret semifinale, fortalte Gjert at han var meget fornøyd med sønnens prestasjoner.

– Jeg er fornøyd med guttene i dag. Begge var ikke like fornøyd selv, men jeg tror kroppene blir bedre og bedre nå utover mesterskapet, sier Gjert, og legger til at det er Jakob han sikter til, som ikke følte seg helt i toppslag.

– Filip følte seg helt konge, sier han.

Hverken Jakob, Filip eller storebror Henrik Ingebrigtsen var raske nok til å sikre medalje i deres første VM-øvelse, 5000 meter, på mandag. Jakob var best av brødrene med femteplass, mens Filip måtte bryte da det gjenstod 500 meter fordi han fikk pusteproblemer.

Henrik sprakk tidlig i løpet og var langt unna en topplassering, og var heller ikke kvalifisert til torsdagens 1500 meter.

Følg VM i friidrett her: