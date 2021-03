Ingebrigtsen trodde han tok EM-gull - så ble han disket

– Vi anker disken, sier en kortfattet Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Det som så ut til å bli en skikkelig festaften for Team Ingebrigtsen fikk en brå vending da Jakob Ingebrigtsen plutselig fikk beskjed om at han er disket og fratatt gullet på 1500 meteren i innendørs-EM.

Det hele dreier seg om at Ingebrigtsen tråkket utenfor lista, noe som ikke er lov - med mindre man blir dyttet utenfor. Og det er nettopp det Ingebrigtsen mener han ble.

I intervjuet rett ettermålgang trakk Ingebrigtsen selv frem at han tråkket utenfor lista i første delen av løpet. Det skjedde etter at han var involvert i litt knuffing, som det gjerne blir på disse løpsdistansene.

– Jeg var innforbi lista i starten. Jeg følte noen polakker prøvde å hindre meg i slippe løs. Det var deilig å komme først, og jeg følte medaljen var fortjent i dag, sa han, og la til at han trodde at det ikke ville føre til noen problemer at han tråkket utenfor.

Minutter etter den uttalelsen ble resultatlisten fra løpet oppdatert: Ingebrigtsen var disket og plassert helt nederst.

Sportssjef Erlend Slokvik, som er med til mesterskapet i Polen, sier han forstår lite av hvorfor juryen tok det valget.

Slokvik mener tvert imot at Ingebrigtsen endte med å tråkke utenfor på grunn av en planlagt taktikk fra de polske konkurrentene, som hadde den antatt sterkeste konkurrenten Marcin Lewandowski på startstreken. Lewandowski har nå, etter Ingebrigtsens disk, også endt opp med gullmedaljen.

Her feirer Ingebrigtsen og Lewandowski det de trodde var gull og sølv. Minutter senere var situasjonen snudd på hodet. Foto: Czarek Sokolowski / AP

– Jakob er disket fordi han trukket på innsiden av listen. På TV kunne vi se at polakkene hadde lagt en plan for hvordan han skulle stenges inne, sier Slokvik, med klar henvisning til at han mener polakkene forsøkte å utnytte at Ingebrigtsen pleier å løpe helt tett inntil lista.

– Vi har levert en protest for å se på videobildene, så får vi ta det derfra. Han tjente ikke noe på det. Han ble jo hindret, fastslår Slokvik.

Sportssjefen forteller at Ingebrigtsen selv tar det hele med ro, noe vi også fikk et godt bevis på da hovedpersonen plutselig dukket opp i et lite sekund under videointervjuet med Slokvik.

Ingebrigtsen ønsket imidlertid ikke å uttale seg selv helt ennå. Han venter nå på svar på anken sammen med Slokvik og faren.

NRK-ekspert Vebjørn Rodal sier han synes det er vanskelig å si noe om hvorvidt Ingebrigtsen har en god sak eller ikke.

– Jeg syns ikke vi fikk gode bilder på det, så jeg syns det er vanskelig å si noe om det. Første gangen da jeg så det live, så fikk jeg ikke noe godt bilde på det. I reprisen fikk vi ikke noe bedre vinkel. Jeg syns det er veldig vanskelig å uttale seg, sier han.

Ingebrigtsen gjennomførte løpet i utgangspunkt i overlegen stil. Etter at han var involvert i knuffingen, la han seg fremst. Da han satte opp farten på den siste runden, greide ingen å henge med. Han krysset målstreken til tiden 3.37.54.

