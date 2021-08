Vant heat etter fall i siste runde: – Umenneskelig

– Det er umenneskelig høyt nivå på det Hassan gjør. Reiser seg opp igjen, runder hele «hurven» og tilsynelatende ganske kontrollert også, sier NRKs ekspert Vebjørn Rodal om hva Hassan nettopp hadde gjort.

NRKs Jann Post er spent på hvor mye det koster i forkant av 5000-meterfinalen seinere i dag.

– Det var dramatisk. Tenk å falle på siste runde. Det ødelegger litt planen å ta det med ro til i kveld. Det er en helt vanvittig prestasjon, sier han.

Dramatikk

Sifan Hassan la seg i bakre rekke fra start. Da bjella ringte inn for å signaliserte at siste runde var i gang, gikk det bare sekunder før kenyanske Edinah Jebitok mistet balansen og gikk i bakken.

Hassan lå bak henne og ble nærmest «taklet» av Jebitok. Nederlenderen rullet rundt på det røde tartandekket, før hun spratt opp igjen og satte på turboen.

På de siste 300 meterne løp hun på tiden 43.8, passerte ti løpere og endte først over målstreken. Totaltiden ble 4:05.17.

Friidrettsekspert Ingvill Måkestad Bowim mener det ikke burde vært mulig.

– Det er ingen andre som hadde klart det der, sa hun under Discoverys sending.

STERKE TIDER: Kontoen Flo Track viser tidene Hassan leverte på siste runde. Foto: SKJERMDUMP FloTrack

Australske Jessica Hull løp i mål som nummer to, og hun er mektig imponert over hva Hassan viste.

– Jeg har så enorm respekt for henne. Hun løper 5000 meter seinere i kveld også. Jeg håper hun tar det, jeg heier på henne, sier Hull til Discovery, som selv droppet å stille på 5000 meter.

Faith Kipyegon, som er en av Hassans største rivaler, er glad for at det hele gikk bra til slutt.

– Jeg er lei meg på hennes vegner, men hun kom seg til semifinalen. Jeg ønsker henne alt det beste, sier Kipyegon.

Hovedpersonen ville ikke kommentere løpet. Det handler nok om at hun skal løpe finale på 5000 meter seinere i dag. Hassan fikk flytende næring av sin nederlandske trener og forlot stadion.

OVERRASKET: Sifan Hassan etter kvalifiseringsrunden på 1500 meter. Foto: Petr David Josek / AP

– Beundringsverdig

Og akkurat den konkurranseplanen til Hassan blir det satt spørsmålstegn ved.

Hassan skal nemlig delta i tre ulike øvelser i OL. Nå har hun nettopp vunnet kvalifiseringsheatet på 1500 meter, og seinere mandag er det finale på 5000 meter. Nederlenderen skal også løpe 10.000 meter.

– Jeg tror 1500 meter er den øvelsen hun prioriterer, men hvis gull ikke nødvendigvis er den store motivasjonen, men å triple i et OL som første kvinne betyr mer, så er hun også gullkandidat i alle øvelser, altså, sier Rodal.

Team Ingebrigtsen deltar «bare» på én distanse. Pappa Gjert Ingebrigtsen mener det ikke går an å trykke inn flere distanser i et så tøft tidsskjema som det er i OL, og er derfor ganske så imponert av Hassan.

SJOKKERT: Gjert Ingebrigtsen fikk spørsmål om Hassans konkurranseplan på pressekonferanse søndag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– I vår verden hadde det ikke vært mulig. Hvis noen klarer å få til det, så er det nok så beundringsverdig og oppsiktsvekkende at man klarer så tøffe distanser i ett og samme mesterskap. Det er tøft, sier Ingebrigtsen.

På spørsmål om han mener det bør komme forandringer i OL-planen i framtida, svarer han dette:

– Det er sikkert fornuftige grunner til at ting er som det er. Hvis det dukker opp en mulighet til å gjøre kombinasjoner som er fornuftige, så vil vi prøve å få til det. Men gutta kjenner sine begrensninger i forhold til hva som er mulig å kombinere. Mesterskap handler om å slåss om medalje. Det er ikke realistisk å slåss om flere medaljer i et program som dette. Da må vi ha et større spenn tidsmessig, avslutter han.