– Jeg er jo ikke nødvendigvis enig i konklusjonene hans, men jeg synes det er betenkelig at han skal utestenges grunnet meningene sine. Uavhengig av hvor uenige man er med han, sier Magnus Carlsen til NRK.

Nordmannen snakker om den tidligere verdenseneren og verdensmesteren Vladimir Kramnik.

På julaften kom beskjeden fra Chess.com: De har fjernet bloggen til Kramnik fra deres nettside. Samtidig har de begrenset kontoen.

Det betyr at Kramnik heller ikke kan kommentere på andres innlegg eller sende meldinger til andre.

Han kan fremdeles spille og delta i turneringer på sjakkplattformen.

Kramnik: – Ekstremt respektløs holdning

Årsaken bak er Kramniks innlegg de siste ukene. Der har han ved flere anledninger satt søkelys på andre spillere.

Chess.com skriver at de har snakket med Kramnik rundt hans «fair play-bekymringer» flere ganger. Videre hevder de at de har undersøkt flere dusin spillere som Kramnik har vært mistenksom til.

Ifølge Chess.com var anklagene grunnløse i det overveldende flertallet av sakene.

– Dessverre har Kramnik fortsatt med å offentliggjøre anklagene sine via profilen og bloggen hans på Chess.com, skriver de videre.

Kramnik hevder han aldri har mottatt klare svar på spillerne han har meldt fra som mistenksomme.

– Denne ekstremt respektløse holdningen overfor en tidligere verdensmester, sammen med en mangel på vilje til å vurdere saker med åpenbare statistiske uregelmessigheter, tvang meg til å agere på en offentlig måte. I mangel på et alternativ, skriver Kramnik.

Chess.com påpeker overfor NRK at Kramnik har stått fritt til å komme med kritikk av nettstedet og juksing i sjakk, men at de ikke kan tolerere at Kramnik navngir enkeltpersoner.

MERITTERT SPILLER: Vladimir Kramnik (høyre) slo Garri Kasparov (venstre) i VM-kamp i 2000. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Carlsen glad for debatt

Magnus Carlsen er selv ambassadør for Chess.com.

– Jeg vet at de har vært i dialog med han og forsøkt å møte han. Men jeg synes fortsatt det er betenkelig. Det er hvert fall bra at det er en debatt rundt temaet, selv om Kramnik neppe har rett i alt, sier Carlsen.

På en pressekonferanse mandag ble Carlsen spurt om avgjørelsen av en russisk journalist. Carlsen svarte da at han på generelt grunnlag mener ytringsfriheten er veldig viktig.

– Meninger bør bli møtt med andre meninger, ikke ved å fortie dem, sier Carlsen.

NRK har vært i kontakt med Chess.com vedrørende Carlsens uttalelser. De har ingen kommentar.

Reporter, Jørgen Terland Gundersen, utfordrer proff sjakkspiller, Johan-Sebastian Christiansen, til støtsjakk. En sjakkvariant hvor spillerne får tilfeldige støt underveis. Her gjelder det å holde hodet kaldt, men det viser seg å ikke være så lett. Du trenger javascript for å se video. Reporter, Jørgen Terland Gundersen, utfordrer proff sjakkspiller, Johan-Sebastian Christiansen, til støtsjakk. En sjakkvariant hvor spillerne får tilfeldige støt underveis. Her gjelder det å holde hodet kaldt, men det viser seg å ikke være så lett.

Navnga tolvåring

Avgjørelsen til Chess.com kom dagen etter at Kramnik i et blogginnlegg varslet at han ville navngi én konto om dagen for å hjelpe Chess.com.

I innlegget navnga Kramnik kontoen til en tolv år gammel gutt.

– Det er to muligheter. Enten er gutten et geni man ikke har sett maken til i sjakkhistorien, eller så gjør ikke plattformen jobben sin skikkelig, skrev Kramnik.

I slutten av november var det profilen Hikaru Nakamura som var i søkelyset til Kramnik. Amerikaneren hadde da en rekke med 46 partier som endte med 45 seirer og én remis.

Kramnik satte i gang en underskriftskampanje for å få Chess.com til å undersøke Nakamuras partier. På en måneds tid har kampanjen samlet 2500 underskrifter.

Nakamura selv avfeide Kramniks spekulasjoner. Det samme gjorde Chess.com. I en uttalelse skrev de at de ikke har funnet noe som indikerer juks i noen av Nakamuras partier.

Samtidig mente de at rekken med de 46 partiene også var sannsynlig for en spiller på Nakamuras nivå.

Uenighet i sjakkverdenen

Også Nodirbek Abdusattorov mener det statistiske «beviset» mot Nakamura er svakt.

– Jeg tror ikke Hikaru har jukset. Det er bare fullstendig tull, sier han til NRK.

Abdusattorov er det store hjemmehåpet til Usbekistan de neste dagene. 19-åringen vant VM i hurtigsjakk for to år siden, og er klar på hva han mener om Chess.coms avgjørelse.

– Jeg tror Kramnik overdriver litt (omfanget av) juksing i onlinesjakk. Jeg vil si at det er betraktelig mindre enn hva Kramnik sier og jeg støtter Chess.coms avgjørelse, sier han.

På X var også den indiske stormesteren Pentala Harikrishna raskt ute etter beskjeden som kom på julaften.

– God avgjørelse, skriver han, og avslutter med en tommel opp.

En som er mer skeptisk er Kramniks landsmann, verdensfemmer Jan Nepomnjasjtsjij. I et svar til Chess.coms uttalelse på X, skriver han:

– Plattformen deres kan ikke håndtere juks. Som de sier, å akseptere at noe er et problem, er første steg på veien for å løse det. Prøv det istedenfor å sanksjonere en av de beste spillerne i sjakkhistorien.