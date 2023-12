– Me får sjå kva eg gjer. Det er ikkje ein dans på roser, det er ikkje det.

Etter ein hektisk haust med oppturar og nedturar stadfestar Aryan Tari overfor NRK at han har byrja å telja på knappane.

Noregs nest beste spelar, bak Magnus Carlsen, avslører at han vurderer å trappa ned på sjakksatsinga – og setja seg på skulebenken igjen.

I romjula kan du sjå og følgja VM i hurtig-og lynsjakk på NRK. Meisterskapet blir arrangert frå 26. til 30. desember.

Kritisk til sjakkforbundet

Han vel likevel å delta i VM i lyn- og hurtigsjakk i Usbekistan i romjula.

– Eg vurderte veldig å droppa det i år, men eg kjenner samtidig at det er eit viktig meisterskap å stilla i, fortel han.

24-åringen fortel at han ikkje har økonomien til å halda fram. Tari står utan private sponsorar. Og han har heller ikkje motteke økonomisk støtte frå det norske sjakkforbundet i år, noko han er sterkt kritisk til.

SJAKK OG SKULE: Det kan bli den nye kvardagen til den meritterte sjakkspelaren. Foto: Erlend Havsgård Martinsen / NRK

– Eg synest det er veldig synd eigentleg. Me har Magnus Carlsen, verdas beste speler dei siste tolv åra, og likevel klarer ikkje forbundet å ha noko pengar til å senda spelarar til VM.

Tari meiner det er rart at det er såpass lite pengar i sjakkforbundet som det er. Han påpeikar at sjakk blir vist på TV i Noreg og at det er populært blant befolkninga.

– Men du visste at det var lite pengar i sjakken då du byrja å satsa?

– Det er ingen som tvingar meg til å satsa på sjakk. Eg har vunne junior-VM, og eg har vore nummer to i Noreg i mange år bak Magnus Carlsen. Likevel har ikkje forbundet noko i sponsorar eller støtte. Eg vel å satsa, men det er ikkje optimalt. Situasjonen er håplaus, fortel han.

Avgrensa økonomi i forbundet

Anniken Vestby, president i det norske sjakkforbundet, fortel til NRK at NSF har avgrensa økonomi, og støttar spelarar i lagmeisterskap som EM og OL.

I VM i hurtig- og lynsjakk må spelarane melda på seg sjølve.

– Eg er den første til å beklaga at det ikkje finst pengar til å støtta Aryan i år. Han har tidlegare år søkt støtte frå fonda våre, og fått det, men i år er det dessverre ikkje meir å henta der, seier ho og fortel vidare:

– Det er veldig synd om Aryan trappar ned, men også veldig forståeleg, då det er vanskeleg å leva av sjakk åleine i Noreg.

VURDERER Å TRAPPA NED: Aryan Tari under Norway Chess 2023 Foto: Carina Johansen / NTB

– Beinhardt i toppen

I samband med VM blir reise og hotell på eiga rekning, og han fortel at turen til Usbekistan ikkje er gratis.

– Det er jo aldri nokon garanti at ein vinn nokon premie. Eg er ein god spelar, men det er utruleg mange stormeistrar som er med, og det er beinhardt i toppen, seier han.

Han var usikker og lenge i tvil, men han skal setja seg på flyet.

– Det er eit val ein må ta, og eg bestemde meg til slutt for å stilla. Men eg synest det er synd at det må vera sånn, fortel 24-åringen, som har vore proff sidan etter vidaregåande.

Han fortel om ein travel haust som har vore sterkt prega av sjakk, med både oppturar og nedturar. Han har aldri spelt så mykje som det han har gjort denne hausten.

England, Montenegro og Albania er nokre av landa han har besøkt den siste tida.

– Eg har hatt nokre gode turneringar og prestasjonar. Men samtidig er det veldig vanskeleg og klare å leva av det som sjakkspelar. I alle fall no, som det er veldig lite støtte for å spela profesjonell sjakk, fortel han.

– Eg vurderer jo veldig, veldig sterkt å jobba eller studera. Eg har aldri vurdert det så sterkt som eg gjer no. Per no, viss eg skal ta ei avgjerd, så byrjar eg å studera frå hausten 2024, legg han til.