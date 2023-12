2 dager 0 timer 34 minutter 25 sekunder

– Det er skuffande og veldig, veldig uakseptabelt.

Det sa Hikaru Nakamura på sin eigen YouTube-kanal om valet av Usbekistan som arrangør av VM i lyn- og hurtigsjakk i romjula.

Den amerikanske 36-åringen er kjend for å vera blant dei aller beste spelarane med kort tenkjetid, men har i år valt å droppa VM på grunn av valet av Usbekistan.

STJERNE: Hikaru Nakamura er stjerne på sjakkbrettet og på YouTube. Foto: PAVEL MIKHEYEV / Reuters

Han grunngir ikkje kritikken med påstandar om menneskerettsbrot slik enkelte andre sjakkspelarar, men på grunn av reisevegen frå USA til Usbekistan.

I romjula kan du sjå og følgja VM i hurtig-og lynsjakk på NRK. Meisterskapen blir frå arrangert 26. til 30. desember.

– Flygingar på meir enn 40 timar

På YouTube-sendinga leitar Nakamura fram ulike reiser frå Nord-Amerika til Samarkand i Usbekistan. Dei fleste reisealternativa kostar fleire tusen dollar.

– Alle desse flygingane er på meir enn 40 timar. Herregud. Bra jobba, Fide. Bra jobba, sa han ironisk og heldt fram:

– I tillegg er det veldig kort arrangement, så du har jetlag ut av ei anna verd. Det er eit kjempeproblem. Viss du har jetlag, er du ferdig.

Sjå svaret til Fide lenger ned i saka

PODKAST-DUO: Cristian Chirila og Fabiano Caruana har podkasten The C-Squared Podcast saman. Det er her Caruana har delt irritasjonen sin mot Fide. Foto: Carina Johansen / NTB

Bae: – Sutrete

Han får støtte av Fabiano Caruana som prata om same utfordring på sin eigen sjakkpodkast The C-Squared Podcast.

– Det er heilt forferdeleg. Det er ikkje mykje positivt du kan seie om det. Det aller største problemet er lokasjonen, og eg har ingenting imot Samarkand og Usbekistan, seier Caruana, som hevdar han må ut med 4000 dollar, eller nærare 41.000 kroner etter dagens kurs, i reiseutgifter.

Dei to amerikanarane hevdar det hadde vore enklare for dei aller fleste om VM vart lagt til Europa. Dei trekkjer også fram Dubai, Abu Dhabi og USA som gode alternativ.

Caruana har likevel funne vegen til Usbekistan og deltakarlistene i romjula.

Torstein Bae er alt anna enn imponert når han høyrer grunnen til at Nakamura står over VM.

– Eg synest det er litt sutrete av Nakamura. Det verkar som han lever litt i si eiga boble. Det er rett at Usbekistan er eit stykke unna der han held til, men for menneske andre stader på kloden er det kortare til Usbekistan enn det er å dra til USA, som til dømes trekkjast fram som ein flott stad av Caruana i denne podkasten, seier Bae.

EKSPERT: Torstein Bae. Foto: Lars Bryne / Lars Bryne

NRK-eksperten legg til at han forstår at tidspunktet i jula kan vera krevjande for mange og at det økonomiske reknestykket kan vera utfordrande.

– Men at det blir lagt til Usbekistan, som er eit av dei fremste sjakklanda i verda, synest eg er heilt uproblematisk – i alle fall når vi snakkar om geografisk lokasjon. Det er ikkje sånn at dette er ekstremt utilgjengeleg. Her dummar desse amerikanarane seg ut, seier Bae.

Slik svarer Fide

Anna Volkova, leiar for PR-avdelinga i Fide, skriv i ei fråsegn til NRK at ho har fått med seg at fleire spelarar har klaga over reisevegen og at ho forstår dei logistiske utfordringane. Samtidig påpeikar ho som Torstein Bae:

– Det skal noterast at spelarar frå andre delar av verda også opplever utfordringar når dei reiser til arrangement som blir arrangerte i Europa, og i tillegg ofte er utsette for kompliserte og usikre visumprosedyrar, noko som sjeldan er tilfelle for spelarar frå Europa eller Nord-Amerika som reiser andre stader, skriv Volkova.

Les heile svaret til Fide Ekspander/minimer faktaboks Avgjerda om å halde VM i lyn- og hurtigsjakk i Usbekistan blei tatt etter nøye vurdering og evaluering av vertslandets evner og vilje til å oppfylle dei strenge kriteria fastsett av Fide. Det bør også seiast at Usbekistan vil vere vertskap for den 46. sjakkolympiaden (i Tasjkent), og organisering av VM i lyn- og hurtigsjakk er difor eit godt springbrett før 2026-arrangementet. Vi anerkjenner dei logistiske utfordringane som geografiske avstandar utgjer, slik enkelte spelarar har uttalt, og ser deira bekymringar. Det skal likevel seiast at spelarar frå andre deler av verda også opplever utfordringar når dei reiser til arrangement som arrangerast i Europa, og i tillegg ofte er utsett for kompliserte og usikre visumprosedyrar, noko som sjeldan er tilfelle for spelarar frå Europa eller Nord-Amerika som reiser andre stader. Fide verdset innspel og tilbakemeldingar frå sjakkmiljøet, inkludert forslag til potensielle framtidige vertar eller sponsorar. Organisasjonen er framleis open for bod frå forskjellige regionar, inkludert USA eller andre interesserte partar, for å vere vertskap for eller økonomisk støtte sjakkarrangement på global skala. Fide meiner sterkt at det å sjå toppspelarar spele bør vere tilgjengeleg for publikum i alle deler av verda, og at toppsjakk-arrangement bør haldast forskjellige stader for å gjere spelet meir tilgjengeleg for publikum.

Ho understrekar at det er viktig for Fide at sjakkeliten viser fram idretten over heile kloden.

– Avgjerda om å halda VM i lyn- og hurtigsjakk i Usbekistan vart teken etter nøye vurdering og evaluering av evnene og viljen til vertslandet til å oppfylla dei strenge kriteria fastsett av Fide, skriv ho.