Bullen i «stor konflikt» med forbundet: – Dei drit i norsk toppbryting

– Eg meiner ikkje at forbundet drit i norsk kvinnebryting, men dei drit i norsk toppbryting. Dei eller den som er på toppen. Eg synest det er utruleg bra at dei vil satse på dei som er yngre, men det hjelper ikkje meg i det heile, seier Grace Bullen til NRK.

– Eg kjenner på mykje sinne, mykje skuffelse og, ikkje minst, einsemd.

Den dobbelte europameisteren er den einaste kvinna igjen på landslaget. No etterlyser ho ein trenar som kan sørgje for medaljar i EM, VM og OL. Ho kjenner seg nedprioritert og meiner bryteforbundet ikkje jobbar raskt nok med å få på plass ein trenar av det kaliberet ho ønskjer.

– Eg kjem ikkje til å halde på med bryting dei neste 15 åra. Eg har desse åra.

Kjenner seg ikkje igjen i påstand

Den iranskfødte svensken Fariborz Besarati skulle etter planen leie Bullens satsing fram mot OL i Paris. Han starta formelt som trenar 1. november og skulle busetje seg i Noreg i no for tida, men sa opp kontrakten i slutten av januar. Besarati – som var høgt respektert – leidde ikkje ei einaste trening. Jakta på ein erstattar går framleis føre seg.

– Vi gjekk ti månader og venta på at han skulle byrje. Det var eit slag for baugen at han trekte seg, mest for Graces del, seier Eirik Rønstad, sportssjef i Noregs Bryteforbund, til NRK.

SPORTSSJEF: Eirik Rønstad.

Han seier likevel at verken forbundet eller Olympiatoppen kjenner seg igjen i påstanden om at forbundet «drit i norsk toppbryting».

– Sidan landslagssjefen valde å seie opp stillinga si i januar, har det vore tett dialog med Grace Bullen for vidare satsing. Noregs Bryteforbund og Olympiatoppen er framleis i ein prosess med Bullen og manageren hennar for å sjå på moglegheiter for å optimalisere den vidare satsinga hennar både på kort og lang sikt, seier Rønstad.

Skuffande år for Bullen

– Eg skjønner Grace kjenner det tek lang tid. Det var ingen plan B. Vi hadde ingen ny Fari i skuffa, seier Rønstad.

Bullen har lagt bak seg eit år der skuffelsane stod i kø. Etterverknader frå koronasjukdom heldt henne unna normal trening, ho missa i OL-kvalifiseringa og skuffa i VM på heimebane i oktober.

Grace Bullen (25) Ekspandér faktaboks Født: 7. februar 1997 Nasjonalitet: Norge Idrett: Bryting, fristil Utvalgte meritter: EM-gull i 2017 og 2020

EM-sølv i 2016

Bronse i europalekene i 2015

U23-verdensmester i 2018

Sportssjefen innrømmer at det er ein lite gunstig marknad å jakte trenarar på. Dei ønskjer seg helst ein som er villig til å flytte til Noreg og snakkar engelsk eller eit av dei skandinaviske språka. Så langt har dei ikkje funne rett kandidat.

Bullen har funne kandidaten sin, men han blir ikkje rekna som ideell for forbundet.

– Grace er utolmodig og det skal ho vere. Ho er toppidrettsutøvar og må tenkje på seg sjølv. Forbundet må òg tenkje på heilskapen, seier Rønstad.

Har sett seg ut ein trenar

Bullen har funne trenaren sin, men forbundet seier nei.

Den erfarne trenaren Nodar Bokhashvili, som har leidd utøvarar til medaljar i EM, VM og OL, er villig til å overta ansvaret for Bullen. Han er likevel busett i Paris og snakkar ikkje engelsk eller nokon av dei skandinaviske språka.

– Dei har ikkje gjort det godt nok for å finne ein god trenar til meg. No som dei ikkje godkjenner den eine trenaren som er passande for denne rolla, så er det ei lita utfordring for meg og forbundet.

OL-TRENAR Nodar Bokhashvili trena franske koumba Larroque under OL i Tokyo i fjor sommar. Ho rauk ut i åttedelsfinalen. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Det vil koste anslagsvis mellom 700.000 og 1.000.000 kroner å knyte seg til Bokashvili, inkludert døgn på reise og samlingar.

NRK erfarer at bryteforbundet ikkje ønskjer å dekkje dei kostnadene. Dermed må Bullen betale delar av honoraret frå eiga lomme. Noregs Bryteforbund ønskjer ikkje å kommentere tala.

– Eg treng ein trenar som eg veit kjem til å hjelpe meg til OL i 2024 og til å ta gull i 2024. Det har dei dessverre ikkje klart, seier Bullen.

Partane møttest måndag

Bullen meiner Noregs Bryteforbund ikkje set behovet hennar høgt nok. OL-håpet meiner ho er avhengig av ein trenar som kan følgje henne nærast døgnet rundt dei neste to åra, dersom ho skal lykkast i Paris.

– Eg har nok ikkje det beste forholdet med forbundet fordi vi er i så stor konflikt med tanke på framtida mi, konstaterer Bullen.

– Vi har vore usamde på nokre frontar. Vi har ein pågåande prosess, der vi håpar å komme til ei løysing for Grace, seier Rønstad.

Måndag møttest partane i eit nytt forsøk på å finne fram til ei løysing. Grace Bullen er på treningsleir i Georgia, så ho vart representert av manager David Garcia.

Det skal så langt ikkje ha leidd dei nærare ei løysing.