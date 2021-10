Bullen ut mot forbundet: – Eg sit inne med mykje sinne

Styret og administrasjon kjenner seg ikkje igjen i mykje av denne kritikken, men erkjenner samtidig at det er fleire forbetringsområde.

Dessverre blir ein ikkje rik på pengar ved å drive med bryting. Vi ser både på gutte- og jentesida at utøvarar vi gjerne skulle hatt med på ei vidare satsing vel å slutte for å prioritere utdanning og jobb. Det er nok noko av forklaringa på at fire jenter har valt å leggje opp i løpet av det siste året. Andre forklaringar er av helsegrunnar.

Forbundet har i lengre tid planlagt ei sentralisering, slik vi har det på herresida. Ei av årsakene til at vi ikkje har fått dette til tidlegare, er at jentene sjølv og klubbane deira ikkje har hatt eit ønske om dette for tidleg. Det siste halvtanna året har vore svært utfordrande sidan OL vart flytta frå 2020 til 2021. Ei sentralisering for jentene var planlagde starta etter OL i 2020. No set vi uansett dette i gang med ein godt anerkjend landslagstrenar for jentene frå 1 november 2021.

Kontrakt til vår førre landslagstrenar gjekk ut 1 januar 2020, men vart forlengt til etter OL kvalifisering i mai 2021. Det er altså feil at vi ikkje hadde landslagstrenar i denne perioden. Tidlegare landslagstrenar er elles busett i Sverige og ho har dessverre hatt store avgrensingar på moglegheita si til å reise til Noreg i heile covid-perioden. Ho har likevel kunna følgje opp utøvarar i planlegging og ikkje minst på reiser og treningsleirar i utlandet. Grace Bullen og teamet hennar har i lengre tid ønskt eit eige opplegg i klubb fram til VM på heimebane. Dette har NBF og Olympiatoppen støtta. At utøvarar eller klubbar no hevdar at dei ikkje får støtte frå NBF er derfor ganske urimeleg, men vi har kanskje ein veg å gå i forhold til å synleggjere dette.

Det er opplagt eit mål for NBF å ha eit så tilnærma likt opplegg for gutane og jentene, og det trur vi at vi er på god veg til å få til med dei grepa som no er planlagt. Vi er då også avhengige av at jentene sjølv ønskjer å delta på opplegget, elles vil det dessverre halde fram med å vere fragmentert og organisert rundt kvar enkelt utøvar. Det tok mange år å få det til å fungere på herresida og det blir gjort stadig justeringar og forandringar der. Det same må vi forvente skjer for jentene, sjølv om vi kan spare oss for nokre utfordringar sidan vi har ein slags mal vi kan følgje frå herresida.

Per aktive landslagsutøvar nyttar NBF vesentleg meir pengar på jentene enn på gutane. Dette vil NBF òg gjere framover fordi vi ønskjer å få bygd opp eit landslag som på sikt kan bestå av mange fleire jenter enn vi har no. Prosjektstøtte frå Olympiatoppen, saman med midlar frå prosjektet «Like Muligheter» og midlar frå forbodet gjer dette mogleg.

Generalsekretær Morten Sandnæs, styret og administrasjon i Norges bryteforbund (NBF).