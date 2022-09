Trur Bullens VM-suksess gir bismak etter bitter strid

– Det er klart vi kjenner på det. Noreg har ikkje jobba hardt nok for Grace. Heile opplegget har vi lagt sjølv. Hadde vi følgt opplegget deira, hadde det ikkje vorte noko VM-gull, seier manager David Garcia til NRK.

Som landslagsutøvar har Bullen aldri nådd ein VM-finale før. Ho har EM-gull, EM-sølv og gull frå U23-VM, men aldri lykkast i eit VM – før no.

Det skjer etter at Bullen braut med landslaget, og flytta til Georgia.

Det kjem ikkje som noko overrasking for manageren.

STØTTE: David Garcia har fungert som manager for Bullen i mange år. Foto: PRIVAT/David Garcia

– Naturlegvis har det ein samanheng. Noreg ville ikkje leggje til rette for føresetnadene. Ho er avhengig av trenarar og sparringpartnarar i verdsklasse, og det kunne ikkje Noreg gi, seier Garcia.

Fått ut potensialet

Det var i juli at Bullen delte beskjeden om at ho forlét det norske brytelandslaget for å få oppfølging av Georgia. Det skjedde etter at ho stod igjen som einaste kvinnelege utøvar, og utan trenar.

Dei forslaga som landslaget la fram, var ikkje gode nok for Bullen.

– Forbundet har ikkje gitt meg eit tilbod som kan gi resultat. Dei har gitt tilbod, men ingen av dei var gode nok for meg. Dei støttar meg økonomisk viss eg skal på stemne, men på trenarfronten kan dei ikkje støtte meg, sa Bullen til NRK tidlegare i år.

KLAR: Bullen frå Serbia torsdag morgon, få timar før hennar største høgdepunkt i karrieren. Foto: PRIVAT

NRK har ikkje vore i kontakt med Bullen av omsyn til finalen seinare torsdag.

Ved fleire høve har Bullen snakka ut om konflikten med forbundet, som ho meiner ikkje tek norsk toppbryting på alvor.

Derfor meiner manageren at eit eventuelt VM-gull kjem med bismak, med tanke på historia.

– Noreg har ein langtidsplan for unge brytarar dei neste 10–15 åra, som er kjempebra, men for Grace som konkurrerer om VM-gull og OL-gull, var det ikkje optimalt, seier Garcia.

Han fortel at dei aller beste i verda ønskjer å trene med Grace, og at valet om å forlate Noreg har fått ut potensialet hennar til fulle.

– Potensialet er heilt openbert. Om ein vil ta vare på dei få talenta ein har, så bør ein strekkje seg dit. Det kunne ikkje Noreg. Dei prøver, men faktumet er eit anna, seier han vidare.

FLYTTA: Bullen har fått ei ny treningsgruppe å sparre med. Foto: Privat

– Einsamt

Torsdag står Bullen i sin første VM-finale, og kan dermed gjenta bragda som den tidlegare trenaren hennar, Gudrun Høie, gjorde tilbake i 1998. Då tok ho VM-gull for Noreg, og er førebels det siste gullet ein kvinneleg, norsk brytar har teke.

Sist Noreg tok ein kvinneleg medalje i VM, var av Lena Aanes tilbake i 2005. Ho tok ein bronsemedalje.

Bullen møter Anastasia Nichita frå Moldova, og sjølve finalen kan du sjå på NRK 2, eller i NRK TV, frå klokka 18.00.

Uavhengig av utfall, skal Bullen og Garcia nyte augneblinken.

– Vi skal nyte reisa vi har hatt dei siste sju, åtte månadene. Det har vore utruleg tøft og einsamt. Det har berre vore Grace og meg, saman med dei fantastiske sponsorane som hovudsakleg har finansiert opplegget til Grace. I tillegg har det georgiske brytelandslaget stilt opp natt og dag for Grace, seier han.

STØTTE: Her er Bullen i første runde i VM, i lag med hennar georgiske trenar. Foto: skjermdump

Utelukkande positivt

Morten Sandnæs, som er generalsekretær i Noregs bryteforbund, jublar over at Bullen endeleg har nådd ein VM-finale.

– Det er utelukkande positivt at Grace står i ein VM-finale. Dette har vi venta på i mange år, og endeleg skjer det, seier Sandnæs til NRK.

– Manager David Garcia seier dei «kjenner på det», når Grace no representerer Noreg i ein finale. Har du ein kommentar til det?

– Det har eg ingen kommentar til. Det får dei stå for sjølv, seier han.

Han ser ikkje på Bullens VM-finale som ein direkte konsekvens av brotet med forbundet.

– Vi har aldri opplevd det som noko brot med forbundet. Ho har valt å stå utanfor landslaget, og vi støttar Grace i hennar val. Vi hjelper ho framleis økonomisk, og stiller opp med det vi kan, seier han.

Bullen får mellom anna økonomisk støtte frå samarbeidspartnaren til forbundet Thon, i kraft av å vere ambassadør for verdiprosjektet Like moglegheiter.

– Så får ho direkte og indirekte støtte, som er meir enn nokre av gutane, til både trenarar og opphald frå forbundet og Olympiatoppen, har Sandnæs fortalt tidlegare til NRK.

Sportssjef Erik Rønstad vil ikkje kommentere saka. Han er til stade i Beograd i Serbia, og følgjer Bullens meisterskap.

– No er fokusert på sport og Grace sine førebuingar inn mot kveldens finale, skriv han i ein SMS til NRK.