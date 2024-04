Det opplyser Norges Bryteforbund i en pressemelding.

Marvik er ikke enig i at vilkårene for utestengelse er oppfylt. Saken skal behandles av domsutvalget i Norges idrettsforbund.

«Partene er uenig om deler av faktum som er lagt til grunn for Antidoping Norges (Adno) advarsler, hvordan beregningen av 12-månedersperioden etter meldepliktsforskriften skal gjøres, og at Marvik har begått tre brudd», opplyser bryteforbundet.

– Jeg er opptatt av å overholde mine plikter som meldepliktsutøver, og gjør nå det jeg kan for å bidra til en grundig og effektiv saksbehandling. Jeg forbereder meg for tiden til OL-kvalik, og denne saken er en enorm påkjenning for meg. Heldigvis har jeg stor tro på at den løser seg, sier Marvik.

– Jeg kan bekrefte på vegne av påtalenemnda at Oskar Marvik er påtalt for brudd på meldeplikten, og at saken ligger hos domsutvalget som nå tar over saksforberedelsene. For øvrig ønsker vi ikke å kommentere saken, sier Niels Kiær, prosessfullmektig i påtalenemnda hos Antidoping Norge til NRK.

Reglene for meldeplikt Ekspander/minimer faktaboks Toppidrettsutøvere som defineres som såkalte meldepliktsutøvere må registrere seg i et system som sier hvor de er på et gitt tidspunkt.

Utøvere har selv ansvaret for å oppdatere systemet.

Utøverne må være tilgjengelig for dopingkontroll i en time hver dag.

Utøvere kan for eksempel legge inn at de er hjemme i huset sitt mellom 07.00 og 08.00 en gitt dag. På den måten vet kontrollørene hvor de kan finne utøveren.

Dersom man ikke har oppdatert skjemaet, eller ikke er tilgjengelig på stedet og tidspunktet man har lagt inn, får man en advarsel.

Dersom man får tre slike advarsler på ett år, defineres det på lik linje med en positiv dopingprøve.

I tillegg må utøverne gi informasjon om hvor de bor, hvor de trener, samlinger og konkurranser i systemet.

Hevder han dobbeltsjekket midt på natten

Påtalenemnda sier i sin saksbehandling at det ikke er grunnlag for å mistenke Marvik for doping. I perioden 2022 til 2023 har Marvik avgitt seks negative dopingtester.

– Dagen før fristen for kvartalsrapporten ble jeg dopingtestet. Jeg var sikker på at rapporteringen og systemet fungerte etter å ha dobbeltsjekket det tre dager før fristen, til og med midt på natten klokka 2.44, hevder Marvik.

28-åringen har i flere år vært blant de fremste norske bryteprofilene og tok bronse i VM på hjemmebane i Oslo i 2021. Marvik, som bryter i 130-kilosklassen, fulgte opp med å ta bronse i EM i fjor.

Her tar Oskar Marvik VM-bronse i Oslo i 2021. Du trenger javascript for å se video. Her tar Oskar Marvik VM-bronse i Oslo i 2021.

Utøvere: – Det er ingen unnskyldning

Den norske stavhopperen Sondre Guttormsen er blant de som mener det bør være veldig greit å klare å overholde meldeplikten.

– De som misser tre, de er dopet, sa Guttormsen til NRK under Diamond League-stevnet i Monaco i juli i fjor.

– Det er ikke så vanskelig å holde orden på det der. – Jeg har vært med i testpoolen i nesten ti år, men aldri fått en prikk. At du får tre prikker på ett år ... Det skal være mulig å unngå, sa den svenske mellomdistanseløperen Andreas Almgren til NRK tidligere denne måneden.

– Alt vi trenger å gjøre er å følge reglene. Meldeplikten er lik alt annet man gjør. Det er det samme som å reise, spise og trene. Du må behandle det som en del av jobben. Hvis du bryter den, gjør du noe feil, sier Kerr, ifølge Friidrettens integritetsenhet.

– De som blir tatt for meldeplikten skal bli stemplet som «dopere», og ikke noe annet. Det er ingen unnskyldninger. Får du én, så er du på den appen. Får du to, da ansetter du et helt team for å være på den jævla appen altså. Det er ikke vanskelig, det tar ett minutt, sa Guttormsen.

NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt, sier at meldepliktsystemet er omstridt.

– Marvik virker på et vis å bli trodd og ikke helt trodd samtidig. Påtalenemnda har innstilt på utestengelse, men har gått for laveste mulige straff, som er under tidligere praksis og indikerer at man må ha sett formildende omstendigheter i Marviks sak. Men ikke nok til å gi ham medhold, sier Saltvedt.

Han fortsetter:

– Uansett hvor trist dette er for Marvik og andre utøvere i denne situasjon, må vi likevel ikke glemme at man faktisk må bryte meldeplikten tre ganger på 12 måneder for å bli dømt. Så det er aldri et resultat av en enkelt teknisk feil.

– En forferdelig situasjon

Marvik mener det var tekniske problemer med mobilappen som gjorde at registreringen ikke ble gjort i tide.

Han får støtte av eget forbund.

– Vi mener det er feil å utestenge Oskar og støtter hans forklaring. Det er svakheter ved dagens meldepliktssystem som rammer utøverne. Dersom påtalen ender med ett års utestengelse, vil det få enorme og urimelige konsekvenser, sier generalsekretær Morten Sandnæs i Norges Bryteforbund i pressemeldingen.

Overfor NRK utdyper Sandnæs hva han mener er svakheten med meldeplikten.

– Det er flere enn Oskar som har opplevd dette. Både i Norge og i utlandet. Det han opplever og står i nå, viser at det er noen svakheter her, hevder Sandnæs.

– Hvordan har samtalene med Oskar vært, hva har du sagt til han?

– Ikke annet enn at vi støtter han. Det er en forferdelig situasjon han er oppe i, samtidig som han skal prøve å trene og prestere så står han og må forsvare seg i denne saken. Vi prøver å støtte han så godt vi kan.

Marvik skal etter planen delta i OL-kvalifisering i Istanbul fra 9. til 12. mai. Det er den siste sjansen «Tåsenplogen» har til å kvalifisere seg til sommerens OL i Paris.