Arsenal-legende: Ronaldo ødela planen til Solskjær

Den tidligere Arsenal-legenden Paul Merson er fotballekspert og kommentator for Sky Sports.

I sin siste spalte hevder han at årets United-sesong ble ødelagt for Solskjær på grunn av signeringen med den portugisiske superstjernen. Solskjær fikk sparken som manager i Manchester United søndag.

– Jeg synes synd på Ole Gunnar Solskjær. Han hadde en plan i starten av sesongen, etter å ha endt på andreplass forrige sesong. Han hadde lenge vært på jakt etter Jadon Sancho, og han hadde gitt Edinson Cavani ett år til, skriver han.

– Du kan se hva som er planen hans: Han bruker Cavani annenhver kamp, ​​han har Sancho på den ene siden, Marcus Rashford på den andre med Mason Greenwood som kommer inn. Laget har tempo, kraft, energi, ungdom og dyktighet.

– Så, rett før sesongen starter, får han Ronaldo. Men fra dag én er de ikke bedre med Ronaldo på laget, sier Merson, som mener United sikret seg Juventus-spilleren for å forhindre at han gikk til Manchester City.

Ronaldo gikk til Manchester United fra Juventus i sommer. Foto: Marco Bertorello / AFP

– Mangler våpenet

Ronaldo vendte tilbake til Manchester United i sommer.

Overgangen fra Juventus ble bekreftet 27. august og skapte begeistring blant supporterne. Solskjær har også skrytt av sin superspiss ved flere anledninger.

Likevel, fotballskribenten mener Ronaldo forrykket balansen i United-laget.

– Du spiller ikke 29 kamper ubeseiret (bortekamper) uten å spille på en bestemt måte. Sancho ga dem enda et våpen å spille på den måten, mener Merson.

– Med Ronaldo der oppe har du ikke det våpenet til å spille på motangrepet lenger. Bruno Fernandes var deres beste spiller forrige sesong - han har knapt hatt en touch på ballen denne sesongen, poengterer han i spalten.

Reddet laget flere ganger, men...

Det er likevel et faktum at Ronaldo har reddet laget med flere avgjørende scoringer denne sesongen. Merson mener det ikke er nok.

– Det er greit at folk sier: «Han har gjort jobben sin, han har scoret mål.» Men United må spille som et lag for å vinne trofeer, ikke ha noen som står foran og setter ballen i nettet 20 ganger i løpet av sesongen, skriver han.

Andre britiske fotballeksperter har påpekt at Ronaldos inntreden skjulte problemene som Manchester United har slitt med.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

– Få trenere ville sagt nei

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp snur litt på flisa.

– Er det Ronaldo som er problemet eller er det United som er problemet for Ronaldo?

Torp er enig i oppsummeringen til Merson, men legger til at Ronaldo er en spiller som trenger 10 spillere rundt seg.

– Man må finne ut av hvordan man skal bruke Ronaldo og hvilken rolle han skal ha. Han er først og fremst en vanvittig avslutter, det har han vært i mange år, men nå trenger laget en som gjør mer enn bare å score mål, sier han.

– Men det er få trenere som ville sagt nei til Ronaldo. Jeg forstår Solskjær veldig godt.