Medier: United i prat med Juventus

Flere medier, deriblant BBC og Sky Sports, hevder at Manchester United leder kampen om å signere Cristiano Ronaldo. Tidligere fredag bekreftet Juventus-trener Massimiliano Allegri at portugiseren ønsker seg bort fra klubben.



«Overgangsguruen» Fabrizio Romano skriver på Twitter at Manchester City ikke lenger er i forhandlinger om Ronaldo, men at Manchester United jobber med kontraktsforslag til den 36 år gamle fotballstjernen. Ronaldo spilte for Manchester United i seks sesonger fram til 2009.



Også på en pressekonferanse med Manchester United-trener Ole Gunnar Solskjær tidligere i dag, ble overgangsryktene et tema. På det tidspunktet var det Manchester City ryktene dreide seg om.



– Jeg vet at Bruno (Fernandes) har snakket med han. Han vet hva vi føler om ham og hvis han skulle forlate Juventus, så vet han at vi er her, sa Solskjær.



Portugiseren dro fra Real Madrid til Juventus i 2018. Han har ett år igjen av kontrakten med Juventus, og det skal være satt en prislapp på rundt 300 millioner for ham.