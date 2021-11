Det vart med nesten tre år i sjefsstolen på Old Trafford for Ole Gunnar Solskjær, men søndag formiddag var eventyret over.

No blir det spekulert vilt om kven som tek over jobben etter kristiansundaren. Engelske medium har allereie peika på fire namn som skil seg ut: Zinédine Zidane, Mauricio Pochettino, Erik ten Hag og Brendan Rodgers.

BBC-journalist Simon Stone har gode kjelder i Manchester United og meiner tre av namna ovanfor er naturlege kandidatar til sjefsjobben på Old Trafford.

– Eg vil seie at det er tre openberre namn. Mauricio Pochettino er den eine, men han er ikkje tilgjengeleg no. Han er ein mann United likar og han er klar for jobben, slik eg forstår det, seier Stone til NRK.

– Ten Hag var litt vag på spørsmål om jobben. Han har nokre beundrarar på Old Trafford, men han vil nesten heilt sikkert vere tilgjengeleg ved sesongslutt, seier han, før han trekkjer fram Brendan Rodgers:

– Det som er rart med han, er at han har eit veldig godt rykte. Det er mange i United som likar han. Men som United, har Leicester vore veldig dårlege denne sesongen. Dei fekk juling av Chelsea, og dei er under United på tabellen. Det er vanskeleg å få det til å gå opp, for ein tenkjer ikkje at United vil tilsetje nokon som er lågare enn dei på tabellen, vurderer Stone.

– Vil ikkje bu i Manchester

Av dei fire kandidatane er tidlegare Real Madrid-manager Zinédine Zidane den einaste som er utan jobb akkurat no, men franskmannen har tidlegare varsla at han ikkje er interessert i å ta over ein klubb midt i sesong.

MERITTERT: Zinédine Zidane var ein garantist for trofé i Real Madrid. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

– Zidane er ledig, men mange seier at han ikkje er interessert i jobben no. Han skal ha lyst på ferie fram til sommaren og kona har visstnok ikkje lyst til å bu i Manchester, seier NRKs fotballekspert Thore Haugstad om moglegheitene for Zidane.

Mauricio Pochettino hadde stor suksess som Tottenham-manager og har i lang tid vore sett på som ein ideell kandidat for sjefsjobben på Old Trafford.

Argentinaren er for tida i Paris Saint-Germain, men ulike internasjonale tabloidaviser hevdar han er utilfreds og kan bli freista av tilbodet frå den raude delen av Manchester, om det skulle komme.

STJERNEVANT: Mauricio Pochettino er vand til å hanskast med store stjerner i PSG. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Sky Sports melder òg at Pochettino skal vere United sitt førsteval.

– Det ryktast at han er interessert i jobben og at han ikkje er så fornøgd i Paris. Så er spørsmålet om han kan ta over no eller om det blir til sommaren. Pochettino er litt meir god til å motivere spelarane, og har kanskje ikkje ein like tydeleg taktisk identitet som ten Hag. Men han er likevel veldig sterk på det taktiske han òg. Dei treng ein trenar som har begge dei to kvalitetane, meiner Haugstad.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp meiner at det er ekstremt svak klubbleiing dersom Pochettino blir den neste manageren.

– Det er heilt absurd om dei signerer han etter kvart. Dei ønskte han veldig hardt for nokre år tilbake, men då var ikkje tilbodet godt nok. Så vart han sparka, og då kunne dei henta han gratis. Om dei hentar han no i staden, så vitnar det om ei klubbdrift som er heilt vanvitig, meiner Torp.

Fotballeksperten tek òg eit anna namn opp av hatten. Han har ikkje vore nemnt som ein kandidat, men Torp meiner at det er eit svært spennande namn som er litt gløymt.

– Dersom Marcelo Gallardo er tilgjengeleg, ville eg gått for han. Det han har gjort i River Plate i Argentina har vore vanvitig bra, og han får masse lovord frå dei som følgjer han tett, seier Torp.

– Det er rart

Der Zidane og Pochettino til no ikkje har vore nøydd til å kommentere spekulasjonane, fekk Ajax-trenar Erik ten Hag spørsmålet same dag som Solskjær fekk sparken.

Nederlendaren hevda i intervjuet med ESPN at han ikkje hadde høyrt noko om den påståtte United-interessa, og at han sjølv fokuserte eine og åleine på jobben i Amsterdam-klubben.

FRAMGANGSRIK: Erik ten Hag har fått mange beundrarar etter innsatsen i Ajax. Foto: ALBERTO LINGRIA / Reuters

Stone meiner ten Hag ville vore ei god løysing for United, og held han som ein favoritt saman med Pochettino.

– Ten Hag er interessant, fordi han har gjort det veldig bra med Ajax i Europa. Det viser at han kan leie eit lag på høgt nivå. Men nederlandsk fotball er ikkje Premier League, og dei spelar ikkje like mange kampar. Konkurransen er heller ikkje så stor som for United, seier Stone til NRK.

United-fansen vil også tydelegvis ha inn ten Hag. Han fekk flest stemmer i ei avstemming hos united.no.

Om vi skal tru på oddsen er Leicester-manager Brendan Rodgers den mest aktuelle kandidaten. Rodgers har hatt stor suksess med Leicester dei siste sesongane, og var nære å vinne ligaen med Liverpool i 2014.

ODDSFAVORITT: Brendan Rodgers er favoritten til bookmakerane. Foto: GLYN KIRK / AFP

Men sjølv med ei fortid hos erkerivalane, meiner fleire at han er den beste mannen for dei raude djevlane.

– Eg synest det er rart. United vil tilsetje ein manager frå eit lag som ikkje har spelt bra. Dei vart bua av banen mot Chelsea, dei er under United på tabellen og han har ei fortid i Liverpool. Eg trur ikkje Uniteds sjefar ser det slik. Viss dei meiner Rodgers er rett mann, så trur eg ikkje fortida hans blir noko problem. Han har vore i to klubbar sidan den gong. Men eg synest det høyrest rart ut, meiner den anerkjende United-journalisten Simon Stone.

– Er det ein vits?

Felles for alle desse fire er at dei mest sannsynleg ikkje er ledig på marknaden før til sommaren. Derfor ser Manchester United no etter ei mellombels løysing til å leie laget ut sesongen.

Michael Carrick skal leie skuta fram til ein mellombels manager er klar.

VITS: BBC-journalist Simon Stone er usikker på om rykta rundt Steve Bruce er ein vits eller ei. Foto: SCOTT HEPPELL / Reuters

Til den mellombelse jobben er det to tidlegare United-stopparar som blir trekte fram av avisene. Mellom anna meiner anerkjende The Athletic at den nyleg sparka Newcastle-manageren, Steve Bruce er ein kandidat.

– Nokon har sagt at Bruce er ideell, og at han er villig til å ta jobben. Eg veit ikkje om det var ein slags vits eller om det skal takast seriøst. Eg trur ikkje han tek over mellombels, slår derimot Stone fast.

Franske Laurent Blanc er òg eit namn som blir trekt fram.

– Laurent Blanc blir nemnd, men eg veit ikkje om det er fordi det kjennest enkelt, for akkurat no jobbar han i Qatar. Så vil han eigentleg komme tilbake til Europa? Han har ikkje vore der sidan 2016, det er fem år sidan. Han har aldri trena nokon i England, men han har litt erfaring frå United (som spelar). Det er berre eit namn akkurat no, meiner Stone.