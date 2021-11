15 United-spillere med Solskjær-hilsen – Ronaldo med følelsesladet melding

Etter nesten tre år som manager for Manchester United var eventyret over for Ole Gunnar Solskjær søndag.

Da kom bekreftelsen på at kristiansunderen er sparket fra jobben, en avgjørelse klubben beskriver som svært vanskelig.

Solskjær er nemlig fortsatt enormt populær i Manchester United, selv om den sportslige utviklingen gikk feil vei.

Det viser også alle godordene som har rent inn etter at avskjeden ble offentliggjort.

NRK har gått gjennom alle United-spillernes sosiale medier og funnet en rekke avskjedshilsener til den norske treneren.

Av spillerne som har fått spilletid denne sesongen, har 15 av 22 spillere sendt Solskjær noen ord.

Her er gjennomgangen:

David De Gea:

«Da ga alltid alt, og alle vet at du er en legende i Manchester United.»

Aaron Wan-Bissaka:

«Takk for alt du har gjort, og jeg er takknemlig for de spesielle minnene. Ønsker deg alt godt, sjef.»

Victor Lindelöf:

«Jeg har ingenting annet enn respekt for denne mannen. Takk for alt, sjef.»

Harry Maguire:

«Du hentet meg til den beste klubben i verden og ga meg den største æren i fotball. Enorm respekt, jeg vil for alltid være takknemlig. Takk for alt, sjef. Legende.»

Luke Shaw:

«Takk for alt, sjef. Jeg vil være evig takknemlig.»

Scott McTominay:

«Jeg og familien min er så takknemlige for alt, sjef. Legende.»

Bruno Fernandes:

«Som jeg sa i går, har vi alle skyld for den situasjonen vi er inne i. Med tanke på alt du har gjort for meg, vil en takk aldri være nok. Men jeg er veldig takknemlig for at du trodde på meg, og for at du ga meg sjansen til å representere denne klubben. Jeg ønsker deg og familien din alt godt.»

Jesse Lingard:

«Takk for alt, sjef. »

Paul Pogba:

«Alt godt, sjef. Takk for alle de gode øyeblikkene. »

Cristiano Ronaldo:

«Han var angrepspartneren min da jeg først kom til Old Trafford, og han har vært treneren min siden jeg kom tilbake. Men mest av alt er Ole et fremragende menneske. Jeg ønsker ham alt godt, uansett hva livet hans vil by på. Lykke til, min venn! Du fortjener det.»

Fred:

«Respekt. Takk for alt! »

Mason Greenwood:

«Takk for alt, sjef. »

Marcus Rashford:

«Klubblegende!»

Diogo Dalot:

«Takk for alt du har gjort for denne klubben. Ønsker deg alt godt i fremtiden, Ole.»

Alex Telles:

«Ønsker deg alt godt i livet ditt, mister. Gud velsigne deg. »

Det er også noen United-spillere som foreløpig ikke har sendt noen offentlige hilsener til Solskjær siden sparkingen ble kjent.

Dette er:

Jadon Sancho, Édinson Cavani, Eric Bailly, Nemanja Matic, Raphaël Varane, Donny van de Beek.

Uten at man skal legge for mye i akkurat det, er det verdt å merke seg at det altså er flere av spillerne med lite spilletid som foreløpig holder radiotaushet.

– Solskjær ba selv om et intervju

Selv valgte Solskjær å gi et følelsesladet intervju med klubben etter sparkingen.

Ifølge The Athletic skal det ha vært nordmannen selv som tok kontakt med klubbens medieavdeling og ba om å bli intervjuet.

– Denne klubben betyr alt for meg, og vi er en bra «match», men dessverre kunne jeg ikke få resultatene vi trengte, så tiden var inne for å gi seg, sier han selv.

Det er uansett hevet over tvil at Solskjær vil ha en spesiell plass i Uniteds historie. Det la også klubben selv vekt på da de offentligjorde at han var fjernet som manager.

– Ole vil alltid være en legende i Manchester United, og det er med stor skuffelse at vi har kommet frem til denne avgjørelsen, skriver klubben i en pressemelding, som i stor grad hyller Ole Gunnar Solskjær for jobben han har gjort for klubben.

– Hans plass i klubbens historie vil alltid stå, ikke bare for hans historie som spiller, men som en fantastisk mann og en trener som ga oss mange fantastiske øyeblikk.

– Vil at neste manager skal lykkes

Som følge av sparkingen skal Solskjær motta en kompensasjon på rundt 7,75 millioner pund, som tilsvarer over 80 millioner kroner, skriver lokalavisa Manchester Evening News.

Nå er spørsmålet hva som blir neste kapittel for det som er en av verdens mest kjente nordmenn, om ikke den mest kjente.

I avskjedsintervjuet sier han at førsteprioritet er å tilbringe litt tid med familien. Men han vil også følge Uniteds utvikling tett.

– Forhåpentligvis kommer neste manager snart inn, og jeg vil støtte ham. Jeg vil at han skal lykkes, forhåpentligvis har jeg lagt grunnlaget for at det skal skje, for jeg vet at jeg er god på det jeg gjør, sier han.

Og legger til:

– På ett tidspunkt vil jeg trolig jobbe med fotball igjen.

Så får tiden vise hva fremtiden bringer for tidenes første norske Manchester United-manager.