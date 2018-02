Anerkjent dopingjeger tror russerne får gå i OL: – IOC har ikke noe valg

Ljungqvist er æresmedlem i IOC og tidligere visepresident i Wada. Nå driver den rutinerte dopingjegeren sin egen antidoping-organisasjon.

Han mener torsdagens CAS-vedtak ikke gir IOC noe annet valg enn å la de russiske utøverne får delta i OL i Pyeongchang.

– De har, så vidt jeg forstår, ikke noe annet valg. Avgjørelsen til CAS går ikke an å klage på. IOC kan i teorien klage saken inn til domstolen i Sveits, men den tar normalt sett ikke opp slike saker. Jeg tror ikke IOC kommer til å gjøre det, sier Ljungqvist til SVT.

Torsdag ettermiddag ba Russland IOC om å la de russiske utøverne få delta under OL i Pyeonchang, ifølge den russiske sportsministeren Pavel Kolobkov.

IOC avviser på sin side at torsdagens beslutning om frifinnelse i Idrettens voldgiftsrett automatisk betyr at flere russere får delta i Pyeongchang-OL.

– IOC har stengt dem ute fra fremtidige OL, og så sier CAS nei. Da er det CAS som bestemmer, sier Ljungqvist.

– En skikkelig baksmell for IOC

CAS ga Aleksandr Legkov, Maxim Vylegzjanin og 26 andre russere medhold i sin anke. Voldgiftsretten mener ikke det var grunnlag for å utestenge de 28 utøverne og begrunner det med manglende bevisgrunnlag.

CAS fastslår samtidig at det finnes tilstrekkelige bevis mot elleve andre russere som også har anket sin livstidsutestengelse, men sier samtidig i sin kjennelse at det kun er grunnlag for å utestenge disse fra OL i Pyeongchang.

Dermed har alle de 39 russiske utøverne som den siste tiden har fått sine anker behandlet i CAS, fått opphevet sine livstidsutestengelser.

– Dette er en skikkelig baksmell for IOC. De fleste dopingsaker mot idrettsutøvere granskes og utredes nøye. Det er faktisk veldig uvanlig at det dukker opp en sak i CAS der bevismaterialet ikke har vært tilstrekkelig, sier Arne Ljungqvist.

– McLaren som stod bak McLaren-rapporten er selv CAS-dommer, og er en solid fagperson, og han blir ikke berørt av dette. Det er grunnlaget for utestengelsen til IOC som ikke holder mål.

Spesialrådgiver i Antidoping Norge, Rune Andersen, er ikke like kategorisk som Ljungqvist når det gjelder russisk OL-deltagelse.

– Det er vanskelig å si. Det blir opp til IOC å bestemme. Det er de som setter kriterier for hvordan de skal invitere utøvere til OL. De har tidligere sagt at de som er blitt omfattet av denne beslutningen i Oswald-komiteen ikke skal få delta i OL, sier han.

Skuffet over CAS

I en uttalelse gir IOC uttrykk for at den har mottatt torsdagens CAS-kjennelse med blandede følelser.

– Vi har registrert CAS-avgjørelsen med på den ene siden tilfredshet og på den andre siden skuffelse, heter det.

Videre beklager IOC at CAS-panelet ikke mener bevisene som er lagt fram på systematisk dopingjuks er tilstrekkelige.

– CAS opererer med en høyere terskel med hensyn til nødvendigheten av bevis enn Oswald-kommisjonen og tidligere CAS-dommer har gjort, heter det i uttalelsen.

