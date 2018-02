Treneren om Legkov: – Han var verdens lykkeligste mann

NRK snakker med en svært glad landslagstrener over telefon onsdag.

CAS har nylig offentliggjort at de mener det ikke er grunnlag for å utestenge de 28 russiske utøverne og begrunner det med manglende bevisgrunnlag.

Kramer har nettopp snakket med Legkov, som var en av de utestengte langrennsstjernene, og landslagstreneren forteller at det ble en svært emosjonell samtale.

– Jeg kan ikke beskrive det. Det var mange sterke følelser. Han har vært langt nede, og i dag sa han: «I dag begynner livet mitt på nytt». Han var verdens lykkeligste mann i dag, forteller han.

– Det har vært mange avgjørelser som har vært i vår disfavør, men jeg har hele tiden visst at gutta har vært rene. I dag er jeg en lykkelig mann, sier Kramer.

Russlands landslagstrener, Markus Cramer.

Usikkert

Det er i øyeblikket usikkert om russerne får delta i vinter-OL. Legkov opplyser at de nå vil kjempe videre i CAS for å få delta i Pyeongchang.

– For øyeblikket vet vi ikke hva som skjer i Pyeongchang, om vi må gå flere runder i CAS for å få en invitasjon (fra IOC).

– Denne avgjørelsen betyr at utøverne var rene under lekene i Sotsji og at det var en gal avgjørelse av IOC. Det er det viktigste for oss, sier han.

– Ikke uskyldige

Generalsekretær i CAS, Matthieu Reeb, understreker imidlertid at avgjørelsen ikke betyr at utøverne er uskyldige.

– Det betyr ikke at de er uskyldige. Men på grunn av manglende bevis, får de medhold i anken, sa han torsdag formiddag.

– CAS-avgjerda er en seier for juksemakerne, sier Grigory Rodtsjenkovs advokat Jim Walden i en pressemelding.

Rodtsjenkov var sjef for dopinglaboratoriet i Sotsji under OL i 2014 og hovedkilde i McLaren-rapporten.

– Rodtsjenkovs vitnemål har blitt verifisert av rettsmedisinske bevis og andre varslere. Nylig ble det avdekket over tusen urene prøver i Moskva-labens hemmelige database. Den uheldige beslutningen gir en liten straff for et par utøvere, men renvasker de fleste.

– Dette gjør det vanskeligere for rene utøvere å vinne, og er en seier for det korrupte russiske dopingsystemet – og særlig Putin, kommenterer advokaten.

Kramer tolker uansett avgjørelsen som en seier.

– Hva som skjer når det gjelder Pyeongchang er litt usikkert for øyeblikket. Men jeg er sikker på at Den russiske olympiske komite vil gjøre det de kan. Dette er i hvert fall et stort steg for oss.

