CAS offentleggjorde dette i dag.

Det betyr at mellom anna langrennsløpar Aleksandr Legkov får behalde medaljene.

Dette er CAS-dommen Ekspandér faktaboks Totalt 28 utøvere fikk medhold i CAS, og får beholde OL-resultatene fra tidligere. Det betyr at OL-utestengelsen oppheves. CAS fant ingen bevis på at følgende utøvere har brutt dopingreglementet: Dmitry Trunenkov (bob)

Aleksei Negodailo (bob)

Olga Stulneva (bob)

Liudmila Udobkina (bob)

Aleksander Tretiakov (skeleton)

Sergei Chudinov (skeleton)

Jelena Nikitina (skeleton)

Olga Potylitsyna (skeleton)

Marija Orlova (skeleton)

Aleksandr Legkov (langrenn)

Jevgenij Belov (langrenn)

Maksim Vylegzjanin (langrenn)

Alexey Petukhov (langrenn)

Nikita Kriukov (langrenn)

Aleksandr Bessmertnykh (langrenn)

Jevgenija Sjapovalova (langrenn)

Natalia Matveeva (langrenn)

Olga Fatkulina (skøyter)

Alexander Rumyantsev (skøyter)

Ivan Skobrev (skøyter)

Artem Kuznetcov (skøyter)

Tatjana Ivanova (aking)

Albert Demchenko (aking)

Ekaterina Lebedeva (ishockey)

Ekaterina Pashkevich (ishockey)

Tatiana Burina (ishockey)

Anna Shchukina (ishockey)

Ekaterina Smolentseva (ishockey) CAS fant bevis på at følgende 11 har brutt dopingreglementet. De fikk delvis medhold i anken, men utøverne får ikke være med i OL i Pyeongchang: Aleksandr Zubkov (bob)

Alexey Voevoda (bob)

Alexander Kasyanov (bob)

Aleksei Pushkarev (bob)

Ilvir Khuzin (bob)

Julija Ivanova (langrenn)

Yulia Chekaleva (langrenn)

Anastasija Dotsenko (langrenn)

Galina Skiba (ishockey)

Anna Shibanova (ishockey)

Inna Dyubanok (ishockey) Tre utøvere fikk sin høring utsatt, og anken er ikke behandlet. Denne skal gjennomføres etter OL. Olga Zajtseva (skiskyting)

Olga Vilukhina (skiskyting)

Jana Romanova (skiskyting)

Ifølgje det russiske nettstaden sputniknews.com kan det også bety at dei kan få delta i årets OL. Arrangørane seier at dei er klar til å ta imot, sjølv om det berre er åtte dagar igjen til OL i Pyeongchang opnar.

Totalt 42 utøvarar fekk saka behandla i CAS, og torsdag kom dommen. 28 utøvarar, deriblant Aleksandr Legkov og Maksim Vylegzjanin, får medhald i anken. Det betyr at dei får beholde OL-medaljene, og OL-utestengelsen blir oppheva.

CAS meiner at bevisa ikkje er sterke nok til å utestenge dei 28 og å ta frå dei plasseringane i Sotsji.

– Bevisa som foreligg er ikkje nok til å dømme utøvarane i kvar av dei individuelle sakene. Det er ikkje tilstrekkeleg bevis for å dokumentere at dei 28 utøvarane har brote dopingreglementet, seier Matthieu Reeb, generalsekretær i CAS.

11 utestengde frå årets OL

Elleve av utøvarane, deriblant langrennsløparen Julia Ivanova, får ikkje vere med i OL. Dei mister også plasseringane sine frå Sotsji-OL. Men livstidsutestengingane blir oppheva, og dei kan delta i seinare OL.

Tre av høyringane blei utsett, og blir gjennomført etter OL, melder CAS.

Alle involverte har nekta for å ha vore involverte i noko form for statleg dopingprogram under Sotsji-OL i 2014. Russland har peika på at dei 39 aldri har avgitt positive dopingprøver, og at at dei berre er dømde på indisium.

– Forsøk på politisk straff

– Dette er ein stor siger for russisk idrett, og ikkje minst for Russland som nasjon. Vladimir Putin har fleire gonger sagt at dette ikkje handlar om idrett, men om politikk. Dei meiner at dette har vore eit forsøk på å straffe Russland politisk, melder NRKs korrespondent Morten Jentoft frå Russland.

– Dette er ein stor siger. Eg er glad for at rettferda vann til slutt. Dette stadfestar det vi har sagt frå dag 1: At dei alltid har vore reine, og at dei har vore dømde utan bevis, seier Philippe Baertsch, advokat for dei russiske utøvarane.

Russlands OL-sjef Aleksandr Tsjukov er også glad for dommen.

Med CAS-dommen er Martin Johnsrud Sundby igjen på fjerdeplass på femmila i Sotsji-OL, bak dei tre russarane som no får behalde medaljene. Det blir heller ingen stafettbronse for mennenes langrennslag.

Norge var ei stund på toppen av medaljestatistikken etter utestengingane. Men med dagens CAS-dom får Russland tilbake ni av sine 13 medaljer, derav to gull.

– Siger for juksemakarane

Grigory Rodtsjenkov, som leia dopinglaboratoriet i Sotsji under OL i 2014, og som sidan har hoppa av og opphgeld seg på hemmeleg adresse i USA, har vore eit sentralt vitne i saka. Han har sagt at dopingjukset i Sotsji var statleg og kjent heilt til topps i Russland.

– CAS-avgjerda er ein siger for juksemakarane, seier Rodtsjenkovs advokat Jim Walden i ei pressemelding.

– Rodtjsenkovs vitneprov er underbygd av andre varslarar og av datafiler frå Moskva-laboratoriet. Dette er ein ny siger for det korrupte dopingsystemet i Russland generelt og for Vladimir Putin spesielt, seier Walden.