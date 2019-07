– Det er vanskelig å konsentrere seg om å spille sjakk med alt som skjer nå, sier Agdestein til VG.

Bakgrunnen er alt bråket som har vært i sjakkforbundet den siste tiden.

Først ble det klart at sjakkforbundet legger frem et forslag om en samarbeidsavtale med spillselskapet Kindred til sjakkongressen i Larvik førstkommende søndag.

Deretter startet Magnus Carlsen en ny klubb, og betalte for de 1000 første medlemmene som meldte seg inn. Et av formålene var å få gjennom den mye diskuterte avtalen.

Omtrent samtidig gikk Carlsen ut og kritiserte sjakkforbundet for å ha innstilt Stavanger som den norske søkerbyen til sjakk-VM i 2020. Det endte med at Stavanger trakk seg.

Alle disse tingene førte altså til at Agdestein nå trekker seg, skriver VG.

– Bedre å holde seg unna

Om selve avtalen ønsker ikke Agdestein å uttale seg noe mer enn det han har gjort i et innlegg på sidene til Bergensjakk.

Der skriver han blant annet følgende:

– Det kan være fint å være «fremoverlent» og ville noe, men uten kompetanse kan det bære helt galt av sted. Da er det bedre at man holder seg unna og forblir gratispassasjer på en fantastisk reise, for å sette det litt på spissen.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Agdestein, men har ikke lykkes.

Agdestein forteller videre til VG at han kommer til å være i NM som kommentator.

– Akkurat det handler ikke om forbundet, men om miljøet og om folkene. Det er hyggelig for meg å være der. Jeg er lojal mot sjakkmiljøet, sier han til VG.

Også Norges 7. beste spiller, Kjetil A. Lie, har vurdert å trekke seg.

– Jeg har endt opp med å skulle spille, men det har vært en lang prosess frem og tilbake. Hadde NM gått lenger unna meg, ville jeg ikke spilt. Jeg har nære bånd til Larvik, jeg bor i Porsgrunn. Jeg har hatt en del med Larvik å gjøre. Det ble tungen på vektskålen her. Det er Lavrik som arrangør, og jeg har bare positivite ting å si om den klubben, sier Lie.

Arrangøren syns det er trist at Agdestein ikke kommer til å spille NM.

– Han er en nestor i norsk sjakk, og vi skulle ønske han spilte i eliteklassen. Men vi kan ikke presse noen, sier leder av arrangementskomiteen i NM, Bjørn Engeset, til NRK.

Legger opp dersom avtalen går gjennom

Også Atle Grønn, som er en av NRKs sjakkeksperter, kommer til å trekke seg. Han er såkalt internasjonal mester i sjakk, nivået under stormester.

Grønn har tidligere uttalt seg kritisk til avtalen. Han begrunner at han trekker seg slik:

– Det er fordi jeg har ikke tenkt til å spille sjakk dersom avtalen blir noe av. Jeg syns det er mer praktisk å trekke meg før turneringen, istedenfor midt i, sier Grønn.

– Så du gir deg med sjakk hvis avtalen går gjennom?

– Ja, men det er mer trist for meg personlig, jeg er jo ikke på det samme nivået som for eksempel Simen Agdestein. Jeg deltok i mitt første NM i 1988. Jeg har spilt hvert eneste år siden 2007. Det er vemodig for meg, men det at Simen trekker seg, det er en mye større nyhet, sier Grønn.

Kjetil Lie vurderer det samme.

– Jeg forstår godt at Atle sier det. Jeg har foreløpig ikke sagt noe kategorisk selv, men det svekker veldig lysten til å fortsette. Jeg ser ikke helt at jeg kan spille videre, med de meningene jeg har, sier Lie.

Han sier det blant annet henger sammen med at han har roller som både lærer og leder i sjakken. Han har også forpliktelser til sin nye klubb, SOSS.