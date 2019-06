Carlsen avviser kuppforsøk

I intervjuet med NRK forteller han blant annet om hvordan han har opplevd bråket som har vært, lovligheten av opprettelsen av sin nyoppstartede klubb, samt påstander om et mulig samarbeid med Unibet.

– Jeg tenker at de som snakker om et kuppforsøk, får ta det på sin kappe. Vi ønsker å være en sjakklubb for flest mulig, og vi ønsker å få gjennom avtalen på lovlig og demokratisk vis, sier Carlsen.

– Urimelig om alle blir nektet å stemme

Debatten dreier seg altså om sjakkforbundet skal inngå en avtale med spillselskapet Kindred. I avtalen er det definert hvilke aktiviteter forbundet må gjennomføre for å jobbe for en lisensordning for spillselskaper i Norge. Avtalen er verdt 50 millioner kroner over fem år.

Siden klubben ble offentlig kjent, har debatten rast, blant annet om delegatene fra klubben er lovlige ettersom Carlsen lokket med gratis medlemskap for de 1000 første som meldte seg inn.

Blant dem er jusprofessor Geir Woxholth. Han har deltatt i diskusjonen i en åpen gruppe på Facebook.

– Dersom forbundet tillater slik representasjon fra Offerspill, er det min oppfatning at en beslutning om dette vil være ugyldig. Da vil avstemning om avtalen med stemmene fra Offerspill også være ugyldig, skriver professoren.

Han mener det vil kunne føre norsk sjakk ut i store problemer, med tvister pågående i lang tid fremover, i verste fall i domstolen.

OPPGITT: – Jeg misset så mange muligheter. Det var en episk duell, sa Magnus Carlsen etter lørdagens parti mot Mamedyarov. Foto: Lennart Ootes / Grand Chess Tour

– Jeg har flere ganger vært medlem av klubber som har betalt kontingenten min. Jeg vet det er mange andre rundt i sjakkmiljøet som får betalt kontingenten sin enten av klubben eller sponsorer. Det ville vært urimelig om alle disse ble nektet å stemme på kongressen, mener Carlsen.

– Men er det ikke forskjell på å få betalt en lisens og det å verve 1000 medlemmer for å påvirke en kongress?

– Vi sier veldig klart at det ikke er noe krav om å støtte avtalen for å melde seg inn i klubben. Vi sier bare at vi støtter den avtalen. Dette er en klubb for alle, om du støtter avtalen eller ikke.

Han avviser at han har kjennskap til at spillbransjen har forsøkt å mobiliserei sosiale medier og få folk til å melde seg inn i klubben.

– Det har jeg ikke noe kjennskap til. Det får stå for deres regning. Jeg kan bare uttale meg på vegne av meg selv og Offerspill. Vi samarbeider ikke med noen aktører.

Ønsker debatt om lisensordning

Sjakkmesteren ønsker velkommen en debatt om lisensordning for spillselskaper.

– Jeg ønsker å gjøre det som er best for norsk sjakk, og har et klart synspunkt om at det som er best for norsk sjakk er å si ja til avtalen, svarer Carlsen.

Magnus Carlsen ligger på annenplass i turneringen i Zagreb. Han har 2,5 poeng etter fire runder. Foto: Lennart Ootes / Grand Chess Tour

Lotteritilsynet er blant dem som har vært kritiske til en avtale. Det samme har flere i sjakkmiljøet og idrettsforbundet. Sist ut var AP-politiker Anette Trettebergstuen.

– Det er kontroversielt fordi det er en bransje som er ulovlig i Norge. Dette er en bransje som er ulovlig og uønsket, og derfor reagerer jeg veldig sterkt når Carlsen vil ha et samarbeid med et slikt selskap, sier Trettebergstuen til Dagbladet.

Carlsen svarer slik på kritikken:

– Det får stå for deres regning. Jeg gjør mine beslutninger ut fra hva jeg mener er best for norsk sjakk. Det stoler jeg på at andre også gjør, sier han.

Flere i sjakkmiljøet har ment at å inngå en slik avtale vil være å selge sjelen sin. Noen har sammenlignet det med en avtale med alkohol-produsent. Det reagerer Carlsen på.

–Det er ikke saken her. Vi har en ordning i Norge som ikke NSF nyter godt av. Når det kommer en aktør som har sammenfallende interesser, synes jeg det er en naturlig match. Uten at jeg da tar stilling til om vi skal gå fra en enerettsmodell til en lisensmodell, sier Carlsen.

Avfeier koblinger til spillbransjen

Verdensmesteren opplyser at de har gjennomgått alle innmeldingene og meldt inn det som er reelle personer i Norges Sjakkforbund. Det skal være snakk om mer enn 1000 medlemmer.

NRK har hørt rykter om at noen tror Carlsen gjør dette fordi han ønsker et utenlandsk spillselskap som sponsor, men det avkrefter verdensmesteren bastant.

– Jeg skulle gjerne likt å vite hvem som kom med de tipsene, for det er fullstendig usant. Det blir bedre for alle om man ikke spekulerer når man ikke har fakta på bordet.

– Men har du ikke sagt at du har fått tilbud fra spillselskaper før?

– Jo, og det ser jeg på som nær sagt selvfølgelig. Jeg har vært i bransjen i mange år, og har forskjellige samarbeidspartnere og sponsorer. At det har vært interesse fra spillbransjen betyr ikke at det har vært interesse for min del i å inngå noen avtaler, forklarer Carlsen.

Carlsen er en populær mann i Zagreb. Det er han alle venter på for å ta selfier og få autografer. Foto: Lennart Ootes / Grand Chess Tour

NRK kartla tidligere i uken hvordan folk i nettverket til Carlsen har koblinger til spillbransjen. Carlsen mener det ikke har noe med saken å gjøre.

– Jeg visste naturligvis at en av investorene i chess24 har hatt et spillselskap tidligere, som han solgte for mange år siden. Det er ikke noen hemmelighet. Dette er tilfeldigheter, som du vil finne i enhver bransje. Jeg vil si det blir ren spekulasjon å snakke om disse koblingene. De finnes ikke.

– Kan du skjønne at det ser rart ut?

– Jeg kan skjønne at det er mulig å finne disse koblingene mot stort sett enhver bransje. Hvis man leter nok, vil man finne det man vil. Men uten noe mer, blir det ren spekulasjon og lite konstruktivt.

– Så det er ikke noen plan om å ta Play Magnus i en sånn retning?

– Det aner jeg ingenting om. Jeg er mest involvert i Play Magnus når det gjelder visjon. Hvilke prosjekter vi skal jobbe med, også videre. Jeg vet hvilken retning selskapet går i, men noe annet enn det vet jeg ikke.