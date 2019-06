Her er avtalen som splitter sjakkmiljøet

Onsdag ble et utkast til den omstridte avtalen mellom sjakkforbundet og bettingselskapet Kindred offentliggjort.

Kindred skal betale sjakkforbundet ti millioner kroner i året over fem år. Hittil har det ikke vært kjent hva sjakkforbundet faktisk forplikter seg til.

Avtalen, som inneholder en såkalt aktivitetsliste, beskriver hva Kindred får tilbake fra sjakkforbundet.

Her er noen sentrale punkter i avtalen:

Sjakkforbundet skal skrive kronikker, delta på møter og konferanser for å fremme en lisensordning.

Sjakkforbundet skal delta på Arendalsuka. Der skal de være representert på faglige arrangementer.

Sjakkforbundet skal årlig organisere to møter/seminarer hvor blant annet aktører innenfor idretten, frivillige organisasjoner, forbund og særforbund inviteres.

Sjakkforbundet skal inntil 12 ganger i året ha møter med «beslutningstakere vedrørende finansiering av frivillig sektor og faktiske konsekvenser av en lisensmodell».

Sjakkforbundet skal også arrangere aktiviteter for Kindreds ansatte.

I tillegg skal sjakkforbundet «informere om samarbeidet gjennom inntil seks årlige oppslag på NSFs Facebooksider, samt i inntil seks årlige filmer i sosiale medier».

Advokatfirma: – Avtalen er lovlig

Etter å ha fått kritikk for manglende åpenhet om avtalen, og juridiske vurderinger av avtalen, ble både avtalen og en juridisk vurdering publisert onsdag.

Sjakkforbundet har tidligere hevdet at samarbeidsavtalen er lovlig, men den opprinnelige juridiske vurderingen ble ikke offentliggjort av det som skal være konkurransehensyn.

Nå har sjakkforbundet publisert en annen juridisk vurdering, som er gjennomført av advokatfirmaet Thommessen

Advokatfirmaet har gått gjennom aktivitetslista punkt for punkt og ikke funnet aktiviteter som bryter norsk lov – gitt at aktivitetene utføres slik de beskrives.

«Det er ikke ulovlig å samarbeide om å styrke rammevilkårene for norsk sjakk, eller om å forsøke å endre spillpolitikken i Norge. En avtale om et slikt samarbeid må derfor anses som lovlig», heter det i vurderingen av avtalen.

«Aktivitetene i Aktivitetslisten slik den fremgår i Avtalen datert 25. juni 2019 må etter vårt syn anses som lovlige», står det videre.

Samtidig trekker advokatfirmaet frem at flere av punktene i aktivitetslitsten er «formulert i nokså generelle ordelag».

Det er den konkrete gjennomføringen av disse aktivitetene som bestemmer om det er lovlig eller ikke.

«Vi legger til grunn for vår vurdering at det ikke vil forekomme omtale eller henvisninger som er egnet til å fremme Kindreds pengespilltjenester eller pengespillvirksomhet, herunder gjennom bruk av varemerker eller lignende, ved gjennomføring av aktivitetene», skriver advokatfirmaet Thommessen.

Betaler for juridisk bistand

Første utbetaling fra Kindred skal skje 1. august hvis avtalen blir stemt gjennom på kongressen. Da skal sjakkforbundet motta 4,2 millioner kroner.

Deretter mottar de ti millioner kroner 1. januar hvert år.

Kindred er også ansvarlige for å betale for juridisk bistand dersom det trengs:

«Dersom norske offentlige myndigheter likevel skulle gripe inn enten mot Avtalen eller mot Partenes praktisering av Avtalen, gjennom enkeltvedtak eller ved annen offentlig myndighetsutøvelse, skal Kindred holde NSF skadesløs for alle kostnader, herunder til nødvendig juridisk bistand. Forutsetningen er at NSF i sakens anledning varsler og samarbeider med Kindred vedrørende adekvat imøtegåelse og juridisk representasjon ved påståtte brudd på norsk lov. Utover dette, bærer hver av Partene selv ansvar og kostnader for egen etterlevelse av lover og forskrifter» står det i avtalen.

Dersom avtalen misligholdes har begge parter rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Selv om avtalen i utgangspunktet løper over fem år, kan sjakkongressen terminere avtalen med umiddelbar virkning.

Dette utkastet åpner dermed for at sjakkforbundet kan si opp avtalen etter ett år.