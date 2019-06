Carlsen-klubb betaler for nye medlemmer – skal stemme for omstridt bettingavtale

– Dette virker som et forsøk på å kuppe den demokratiske prosessen i sjakkforbundet. Han vil kjøpe seier til avtalen, rett og slett, sier Eirik Gullaksen, formann i Bergen Schakklub, til NRK.

Bakgrunnen er denne: Magnus Carlsen skal betale lisens for 1000 medlemmer i sin egen sjakk-klubb. I innmeldingsskjemaet har Carlsen selv skrevet om hva du får når du blir medlem. Blant annet stiller du deg da bak forslaget om en omstridt sponsoravtale.

– 7. juli skal Kongressen stemme over samarbeidet mellom NSF og Kindred. Offerspill Sjakklubb er for at dette samarbeidet inngås. Nye medlemmer gjøres derfor oppmerksom på at din innmelding kan påvirke utfallet av valget, står det i innmeldingsskjemaet.

Klubben er foreløpig ikke på den offisielle listen over sjakk-klubber i Norge, men Norges Sjakkforbund bekrefter til NRK at klubben er innmeldt. Både sjakkforbundet og Henrik Carlsen (faren til Magnus) bekrefter at Magnus er styremedlem i den nyoppstartede klubben.

Carlsen har også lagt ut en video hvor han leser opp begrunnelsen for hvorfor han gjør som han gjør.

– En bærekraftig og fruktbar fremtid er det vi skal streve for. Gjennom kompetanse, erfaring og nytenking, ble Offerspill sjakklubb Norges nye folkeklubb, sier Carlsen i videoen.

Som medlem i klubben blir du et fullverdig medlem av Norges Sjakkforbund og kan delta i turneringer.

Hverken Carlsens manager, Espen Agdestein eller pappa Henrik Carlsen har besvart NRKs henvendelser.

– Det er helt surrealistisk at man lager en fiktiv sjakklubb for å kuppe en kongress. Det står ingenting om planlagte sjakkaktiviteter i den klubben. De skriver rett ut at det er for å ta kongressen. Det er ikke sånn et medlemsdemokrati foregår. Dette er ikke reelle sjakkspillere, sier sjakkekspert Atle Grønn.

Han får støtte av Gullaksen i Bergen.

– Det er ikke riktig måte å gjøre det på. Jeg vil fraråde norske sjakkspillere å melde seg inn i den klubben med det formålet, sier Gullaksen.

Bergen Schakklub har 137 medlemmer, som gir seks delegater på kongressen.

Det vil i tilfelle være langt færre enn den nyopprettede klubben, hvis Carlsen når målsettingen.

– Jeg synes ikke det er riktig. Det er ikke en ekte klubb. Det er en papirklubb dannet for å kjøpe nok stemmer til å vinne prosessen. Det er ikke bra. Det er svært uheldig for norsk sjakk, slår Gullaksen fast.

Advarer mot avtalen

Det har vært bråk og konflikter etter at sjakkforbundet offentliggjorde at de vil inngå en avtale med Kindred. Avtalen går ut på at sjakkforbundet skal motta 50 millioner kroner for å drive lobbyvirksomhet på politisk nivå i Norge. Sjakkforbundet binder seg da til å jobbe for at Norsk Tippings monopol på pengespill skal avvikles, og at andre bettingaktører skal få lisens til å drive med betting i Norge.

Flere har reagert på denne avtalen. I et forum på Facebook har en rekke sjakkspillere diskutert om avtalen i det hele tatt er lovlig, og om det er riktig at sjakkforbundet skal motta penger for å jobbe som lobbyist.

Lotteritilsynet har også skrevet et brev hvor de advarer sjakkforbundet mot å inngå en slik avtale.

Betaler medlemsavgift

Magnus Carlsen kastet seg inn i debatten forrige uke. Han er for avtalen og begrunner det med at flere da får mulighet til å drive med sjakk, både i bredde og topp.

I innmeldingsskjemaet står det at innmelding er gratis for de 1000 første medlemmene. Ordinær lisens i sjakkforbundet er på 520 kroner for voksne og 260 kroner for juniorer.

For nye medlemmer av forbundet er det halv pris. Generalsekretær i sjakkforbundet, Geir Nesheim, opplyser at det er lov å betale for andres medlemskap i sjakkforbundet.

Dersom klubben betaler full lisens for alle medlemmer som melder seg inn vil altså regningen bli på over en halv million kroner.

– Offerspill sjakklubb mener at sjakk skal være for alle. Vår visjon er en ytterligere folkeliggjøring av sjakk i Norge. Der ingen skal falle utenfor på grunn av midler, geografisk eller demografisk tilhørighet, sier Carlsen i videoen.

Dersom klubben får 1000 medlemmer vil de få 40 stemmer på kongressen i juli, hvor avtalen skal stemmes over.

De vil også bli Norges desidert største sjakk-klubb. Den største klubben i dag har 200 medlemmer. Totalt har sjakkforbundet snaut 4000 medlemmer.

– Veldig spesielt

Sjakkekspert Tarjei J. Svensen står bak sjakknettstedet mattogpatt. Han er veldig overrasket over utviklingen i saken.

– Ser du noen problemer ved å gripe inn i en demokratisk prosess på denne måten?

– Ja, det er veldig spesielt. Jeg kan ikke huske at noen har gjort noe lignende noen gang. Jeg ser betenkeligheter ved det, men jeg er veldig usikker. Jeg synes det er litt spesielt. Jeg kan ikke tenke meg at dette blir tatt godt imot av motstanderne av denne avtalen, hvis dette kan påvirke avstemmingen på kongressen, sier Svensen.

– Hva tror du er motivasjonen?

– Han bryr seg åpenbart mye om norsk sjakk. Han ønsker at flere unge skal få sjansen til å satse og komme opp til verdenstoppen. For at det skal være mulig, er det pengene som avgjør. Når noen banker på døra og er villige til å spytte inn penger, synes han det er en avtale norsk sjakk bør takke ja til. Han har gått ganske klart ut mot Norges Sjakkforbund og sagt at han ikke har fått så mye fra dem tidligere. Nå synes han det er på tide at denne avtalen takkes ja til, siden den får så stor betydning for den unge generasjonen med sjakkspillere.