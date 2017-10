Foto: Marco Vaglieri / Digital historiefortelling/NRK

Høy pris for nytt salg Drømmen om penger, suksess og tid med barna har fått 87.000 nordmenn inn i nettverkssalg. For Janne ble penger og rekruttering altoverskyggende.

– Jeg ser du har vondt. Jeg har et produkt som har hjulpet meg mye.

Du har kanskje opplevd det selv. En bekjent har begynt med salg av produkter du vet lite om.

Så står du der med en tube i hånden. Du får prøve den gratis, se om du liker den.

Forever Living er verdens største produsent av aloe vera-produkter og har virksomhet i over 150 land. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Du vet det kanskje ikke da, men personen som ga deg tuben med aloe vera følger en etablert fremgangsmåte innen direktesalg.

Og mest sannsynlig er du en potensiell kjøper, eller enda bedre: En ny selger i et av de mange lovlige nettverkssalgsselskapene som finnes i landet.

Med nå 87 000 nettverksselgere i landet, har bransjen hatt en formidabel vekst de siste årene. I 2016 omsatte bransjen for 1,3 milliarder kroner i Norge, ifølge tall rapportert inn til World Federation of Direct Selling Associations.

Direktesalg og nettverkssalg Ekspandér faktaboks Dette kjennetegner lovlig direkte- og nettverkssalg, ifølge Direktesalgsforbundet: Provisjoner/bonuser blir ikke utbetalt for verving av nye distributører, men på grunnlag av varesalg

Det er ikke mulig å kjøpe seg inn i enkelte posisjoner for å oppnå rettigheter

Selskapet har reelle produkter for salg

Startpakken står i forhold til det du får igjen

Distributøren har angrefrister og returmuligheter

Selskapet forlanger ikke deltagelse på dyre kurs eller forpliktende kjøp av dyre produkter og annet materiell

Distributøren kan slutte når som helst uten avgifter eller annen straff

Det er ikke snakk om å tjene mye penger på kort tid uten særlig innsats

Nettverkssalg er en måte å organisere direktesalg på, som innebærer at selgerne får bonus og provisjon på selgere som de har rekruttert

Det er kanskje ikke så rart det finnes aloe vera-kremer, Tupperware-bokser eller kostholdstilskudd med antioksidanter i de fleste norske hjem. Felles for dem alle er at de ikke selges i butikk. Og kvaliteten er overlegen, ifølge selgerne.

For en hel del blir produktene starten på en drøm om rikdom og frihet.

Satset alt på aloe vera

Også for Janne Skåran Birkåsen fra Øvrebø i Vest-Agder, er det drømmen om et nytt liv som får henne til å satse alt på en karriere innen nettverkssalg.

Janne har fødselspermisjon fra sin jobb som sykepleier med sitt tredje barn. Hun sliter med tørr hud, og blir invitert på et Forever Living -homeparty av en bekjent.

Janne Skåran Birkåsen lærte mye om seg selv i perioden hun jobbet som Forever Living-forhandler. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Hun blir introdusert for produkter som hun får sansen for, og kort tid etter blir hun forespeilet muligheten til en ny karriere.

– Jeg hørte jeg kunne bli økonomisk fri, jeg kunne reise og ha mer tid med ungene. Det var det som pirret, forteller Janne.

Det er derfor hun for nesten tre år siden bestemmer seg for å satse alt og bli en av dem som lykkes.

Hun er ivrig og full av pågangsmot. Hun får masse råd og veiledning fra personen som rekrutterte henne. Det er en del av forretningsmodellen som kjennetegner nettverkssalg.

Foto: Digital historieutvikling / NRK

Derfor er det ikke bare en ny karriere hun får ta del i. Team-følelsen, «vi» står sterkt, når en ny selger skal bygges opp.

For Janne blir det en positiv tid, med mye håp og ambisjoner. Foreløpig er blikket rettet mot salgshimmelen. Men venner og bekjente ser at Janne er i ferd med å utvikle sider de misliker.

Fra drøm til virkelighet

Blant de om lag 87 000 direkteselgere i Norge, er det mellom 15 og 20 % som driver med det på fulltid. Den store majoriteten har nettverkssalg som kvelds- eller deltidsjobb, i håp om å tjene noen ekstra tusenlapper.

Tanken på ekstra penger, virker forlokkende på Janne i Øvrebø. Men snart merker hun at noe er i ferd med å forandre seg i omgivelsene.

I Øvrebø kjenner alle hverandre, med en matforretning, en nedlagt bensinstasjon og et veikryss. Det er en bygd som ligner på så mange steder i Norge. Men Janne merker noe er annerledes. Når hun går på butikken, blir hun av noen ikke lenger møtt med smil og åpenhet. Enkelte ser en annen vei. Bekjente går en omvei, ser bort og trekker seg vekk.

Innerst inne vet hun hvorfor.

Fritiden hun først hadde ønsket å få mer av, blir brukt på å bli kvitt produkter til alle hun møter, og å rekruttere nye selgere.

Det tar ikke lang tid før hun merker at det er vanskelig å finne en balanse i det å være et godt menneske og en selger som lykkes innen nettverkssalgsbransjen.

Janne gikk fra å fokusere mye på salg, til å tenke på hvordan hun var blitt påvirket som menneske. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Som kristen kjenner hun på et moralsk dilemma. Nå møter hun ikke lenger folk i vanskelige situasjoner bare som et medmenneske.

– Du er hele tiden på jakt, og møter ikke folk på deres premisser, men med en agenda. Jeg bare ventet på en mulighet til å snakke om det jeg ville.

Pågåenheten har en pris. Hun kan se hele kroppsholdningen forandre seg hvis hun så mye som ymter om produkter hun vil anbefale. Hun begynner å tenke at de fleste ikke vil ha produkter eller en jobbmulighet, men vennskap.

Det er ikke uvanlig at direktesalgsforhandlere opplever at sosiale relasjoner endres, mener professor ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Agder, Ellen Katrine Nyhus.

Professor Ellen Katrine Nyhus mener nettverkssalg kan påvirke sosiale relasjoner hos den enkelte forhandler. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Mens folk har vanskeligere for å tro på budskapet i reklamer, er det lettere å tro på en venn eller et familiemedlem.

– Du har mer tillit til mennesker du kjenner. Det som er så vanskelig er at alle du kjenner, blir potensielle kunder.

Konfrontasjon ble tankevekker

– Jeg orket ikke lenger å ha en agenda i møte med mennesker.

En uventet konfrontasjon fører til at Janne begynner å se hvordan nettverkssalget oppleves for omgivelsene.

Janne blir tydelig beveget når hun snakker om møtet med en kvinne som hadde opplevd mye vondt. De har møtt hverandre noen ganger tidligere og blitt fortrolige. Janne har lyttet til hennes problemer etter kvinnen har gjennomgått en tøff tid.

Så sier det nye bekjentskapet at hun tror Janne kun er sammen med henne for å rekruttere henne til nettverksbransjen.

Det gjør inntrykk. For Janne er oppriktig glad i henne, og det får henne til å tenke gjennom hva hun driver med.

– Så fort penger er inne i bildet, møter du folk på en annen måte enn hvis du bare er deg selv.

Drømmen som uteble

Janne forventet ikke umiddelbar suksess, men følte forskjellen mellom drøm og virkelighet ble for stor.

– Jeg skulle få mer tid med ungene, men måtte bruke mye fritid for å klare det. Jeg hadde mindre tid og penger enn før jeg begynte.

Slik fremstår normalt en typisk Forever Living-stand. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ifølge Nyhus ved Universitetet i Agder, er det vanskeligere å lykkes innen nettverkssalg, jo senere man blir rekruttert.

– Hvis du skal klare å lykkes, må du komme deg inn tidlig med et produkt som er relativt nytt. Hvis du er selger og er langt "nede", skal folk i flere ledd opp ha provisjon.

Forever Living er uenig og viser til egne tall:

– Forever er inne i sitt tjuende år på det skandinaviske markedet. Av de 100 best betalte forhandlerne i 2016 i Norge, så begynte 54 av disse i løpet av de siste fem årene. Et annet aspekt er at 47 av de 100 som tjente mest i 2016, tjener mer enn dem som rekrutterte dem, sier Country Manager i Forever Living Scandinavia, Fredric Alerstam, til NRK.

For Janne gjør likevel den konstante jakten på nye kunder, at det blir desto vanskeligere å møte folk i tøffe livssituasjoner. Det er ikke alle hun lenger har samvittighet til å forsøke å rekruttere.

Det moralske dilemmaet vokser seg stadig større.

– Jeg begynte å tenke: Dette har ikke denne alenemoren tid til, hun har ikke mulighet til å gjøre jobben som kreves. Hun har det vanskelig nok.

Til slutt fører erkjennelsen til at hun foretar en helomvending, julen 2015.

Fra lotion til luer

Janne står hun på et julemarked med aloe vera-produktene. Salget går trått, og hun kikker bort på dem som står ved siden av henne. De selger hjemmelagde luer, og salget går strålende.

Janne har knapt tatt i en symaskin, men det sår et frø i henne.

Hun bestemmer seg for å begynne å sy luer, hvor inntektene skal gå til Dina-stiftelsen i Kongo som jobber for å ivareta voldtatte småjenter.

Brosjyrer for Dina-stiftelsen ligger ved luene som en påminnelse om hvem Janne nå jobber for. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Jeg opplevde en utrolig respons fra folk, for jeg gjorde noe fra hjertet som ikke gagnet meg.

Hun merker en tydelig forskjell i hvordan omgivelsene møter henne. Der det tidligere var unnvikende blikk, føler hun nå at folk er åpne og positive.

Arbeidet med å hjelpe jentene i Kongo, fører til at fokuset flytter seg vekk fra drømmen om suksess og penger.

Etter vendepunktet, ble det veldedige fokuset større for Janne. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Jeg har et enormt ønske om å hjelpe folk, men jeg gjorde ikke det fordi jeg var så opptatt av penger.

På få måneder har luesalget og innsamling i hennes regi, gitt over 35 000 kroner til Dina-stiftelsen. Om lag halvparten har gått til innkjøp av symaskiner til jentene, slik at de kan livnære seg selv når de flytter fra Dina-senteret.

Luer i alle farger og mønster ligger klar på loftet til Janne. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Janne ser ikke bort fra at erfaringene fra direktesalgsbransjen har gjort at luesalget går bra.

– Jeg lærte meg jo å bli en god selger, avslutter hun med et smil.