Barn brukt i nettverkssalg

Dette skriver Hanssen i en epost til NRK:

«Det er jo sterk beklagelig hvis noen føler seg lurt eller villedet av noen i Forever.

Vi ønsker å ha en åpen og ærlig kommunikasjon rundt det vi jobber med.

Forhandlere har 1 års returrett på varer som er kjøpt inn, noe som gir nye en mulighet til å teste ut om de trives med måten vi jobber på uten at de løper noen vesentlig risiko.

Før mitt firma inngikk avtale med LIL Turn, og et par andre klubber og foreninger om salg av lips, ble det sendt et skriftlig tilbud fra oss hvor vi presentere fakta om produkt, firma og bransjen. Det kom klart fram hva som var veil pris på produktet fra Forever, og at vi gav fra oss mesteparten av fortjenesten på dette.

LIL Turn ville sitte igjen med et solid overskudd på 50 % av det de solgte for. Vår gevinst var at vi bidro til en positiv sak og at vi fikk litt reklame for en av våre bestselgere. Våre kunder har 90 dager pengene tilbake garanti som betyr at LIL Turn ikke tok noen risiko ved å inngå en slik avtale med oss. Siste faktura fra mitt firma til LIL Turn er fra november 2014 på kr 29.280,- + mva.

Etter dette var det andre som overtok denne avtalen med dem på samme vilkår. Det å hevde at noen i Forever eller en som jobber dugnad for laget sitt har beriket seg på denne avtalen faller på sin egen urimelighet.

Vårt team omsatte for over 200 millioner kroner ut til kunde i 2015 og mitt firma hadde en omsetning på nesten 5 millioner + mva. Omsetning av lips utgjorde altså under 6 promille av omsetning i mitt firma, i tillegg til at jeg ga fra meg mesteparten av min fortjeneste. Etter 2015 har ikke mitt firma inngått noen slike avtaler da det var en del kritiske media oppslag rundt dette at barn skulle selge kakebokser, toalettpapir og lignende for å finansiere klasseturer, utstyr mm.»