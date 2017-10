Visste om regjeringens flomkutt da han møtte flomofrene

– Det er dramatisk å se skadene. Vi snakker om en femhundreårs flom.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) står på brua over Boen-fossen og snakker med folk som har mistet hus og hjem. Det er tidlig i oktober og flommen var i ferd med å drukne hele Sørlandet.

Søviknes kom for å se vannets herjinger med egne øyne. De som er rammet fikk høre at flommen er en kraftig påminnelse om at det må jobbes enda hardere med forebyggende arbeid knyttet til flom- og skredsikring.

Da hadde forslaget til statsbudsjett for 2018 allerede gått i trykken, og Søviknes visste godt at han og regjeringen vil kutte mer enn 40 prosent til de som jobber med skred- og flomsikring da han snakket med ofrene på brua.

Søviknes innrømmer: – Blir mindre neste år

– Regjeringen har doblet innsatsen på flom- og skredsikring i forhold til de rødgrønne. Så er det en nedgang fra i år til neste år, og det skyldes at vi har tatt ut midler som har ligget i tiltakspakkene som skulle motvirke oljeprisfallet i 2014. Da er vi tilbake til et litt mer normalt nivå.

– Da du stod på brua visste du at kuttet kom. Hvorfor lovet du da at det skulle jobbes hardere når dere legger opp til å jobbe mindre med forebygging?

– Vi jobber med veldig mye med flom- og skredsikring og forebyggende arbeid. Det at vi ikke har tiltakspakkene i budsjettet mer, er en realitet.

– Så da blir det mindre jobb med dette neste år enn det har vært i år?

– I 2018 blir det noe mindre enn vi hadde i 2016 og 2017, men vi er fortsatt på 254 millioner kroner som er et høyt historisk nivå, sier Søviknes til NRK.

Sp: – Har ført folk bak lyset

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er lite imponert over regjeringens flom- og skredarbeid. Foto: Su Thet Mon / NRK

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke imponert over olje- og energiministeren.

– De ga folk falske forhåpninger når de sa at de skulle satse samtidig som de kutter i budsjettene. Slik skal ikke en regjering eller statsråder opptre.

Han sier politikere, også de som sitter i regjering, må tørre å si det som det er når de kutter i budsjettene.

Vedum legger til at kuttene til flom- og skredsikring er større enn det som ble brukt til dette formålet i tiltakspakkene.

– Også må man se på den situasjonen landet er i. Været blir villere, det blir mer og mer flom, og det er viktig at man sikrer og forebygger. Nå gjør man det motsatte. Man svekker beredskapen og tryggheten for hus og hjem, sier Vedum.