– Sjanseløse mot vannmassene

– Jeg har kollegaer som har vært ved bedriften i 40 år og som har aldri sett maken, sier Geir Wåland, som er administrerende direktør i Boen Bruk.

NRKs videobilder, tatt fra helikopter, viser store vannmasser strømme tvers gjennom lagerbygningene. Dette er det verste som har skjedd på Boen Bruk, mener Wåland:

– Akkurat nå føles dette katastrofalt, og når du ser flommen strømme gjennom lagerbygningene våre, så føles det nesten håpløst, sier han.

Geir Wåland er administrerende direktør på Boen Bruk. – Jeg har kollegaer som har vært ved bedriften i 40 år og som har aldri sett maken, sier han. Foto: Odd Rømteland / NRK

Boen Bruk har forsøkt å sikre seg så godt de kunne, men hadde ingen sjans å stille mot de store vannmassene.

– Det er store verdier som har gått tapt, men det er for tidlig å si, for vi har ikke kunnet gått inn i bygningen enda.

Store vannmasser strømmer gjennom lagerbygningene til Boen Bruk på Tveit i Kristiansand Foto: Odd Rømteland / NRK

Selger parkett

Boen Bruk selger parkett, og bruker bygningen på Tveit i Kristiansand som lager. Wåland anslår at ødeleggelsene er i overkant av 10 millioner kroner.

I tillegg har andre bedrifter leid lagerplass i noen av byggene.

– Vi var her i hele går og jobbet med å sikre dører og porter, men nå holder vi oss vekk og må sørge for at ingen mennesker kommer til skade, sier Wåland.

Det jobbes nå med å få strøm til lagerbygningen, slik at de kan være operative på kontorene sine.