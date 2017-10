Ofre om regjeringas flom-kutt: – Fullstendig galskap

– Vi fikk inntrykk av at de var oppriktig interessert. Å kutte i disse pengene er jo helt vilt når man har sett hvordan verden har blitt, og hvordan prognosene er.

Tobarnsmor Lisbet Løland Pedersen bor nå i ei hytte med noen få av familiens eiendeler.

Huset ble tatt i et jordskred på Drangsholt i Kristiansand under flommen.

Lena Juul (t.v.) og Lisbet Løland Pedersen (t.h.) har mista hjemmene sine. Juul fikk huset fullstendig oversvømt, og Pedersens ble tatt av jordskred. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Møtte statsrådene

Mannen hennes var en av dem som møtte statsrådene Jan Tore Sanner og Terje Søviknes 4. oktober, da de besøkte flomofre på Sørlandet.

Statsrådene sa dette var en kraftig påminnelse om å satse på forebyggende flom- og skredsikring.

Ei drøy uke etter legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett:

43 prosent av NVE-midlene til flom- og skredsikring i kommunene forsvinner. 373 millioner kroner i inneværende år til 237 millioner kroner neste år.

Olje- og energiminister Terje Søviknes og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under besøket på Sørlandet. De snakket mye om å satse på forebyggende tiltak, men regjeringen velger likevel å kutte kraftig i bevilgningene ei drøy uke etterpå. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

– Direkte frekt

– Dette er penger som går til konkrete tiltak ute i kommunene, blant annet rassikring i forhold til boliger. Vi har fått mindre penger, og det blir en hardere kamp om midlene, sier direktør for skred- og vassdrag i NVE, Anne Britt Leifseth.

Grenda Drangsholt sto under vann, og mange har mista hjemmet sitt. Familien Pedersen kan ikke flytte tilbake, og det kan heller ikke naboene så lenge området ikke er sikkert.

En av dem som provoseres er Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– At regjeringen reiser ned til flomrammede Sørlandet og viser sin medfølelse samtidig som de lover sterkere satsing, vel vitende om at de kutter nesten halve budsjettet, er direkte frekt.

Olje- og energiminister Terje Søviknes forklarer kuttene i budsjettet slik.

– De to siste årene har vi hatt «tiltakspakker» for å skape arbeidsplasser på sør- og vestlandet knytta til fallet i oljebransjen. Dette blir ikke videreført.

Senterpartiets leder, trygve Slagsvold Vedum mener dette er et kutt i folks trygghet. Foto: Tor René Stryger

Flere år siden summen var så lav

Men ifølge NVE er det er ikke bare justert bort de pengene som har gått til ekstraordinære tiltak etter store hendelser. Også 10 millioner i den faste rammen til sikringstiltak er fjernet, sier Leifseth.

– Vi er nå tilbake på et nivå likt det som var for flere år siden.

Søviknes hevder på sin side at det bare er ekstramidler som er fjerna.

– Er det ikke riktig som NVE opplyser, at de har fått kutta 10 millioner i den faste rammen?

– Så langt jeg kan se er kuttene knytta til de ekstraordinære overføringene.

NVE-direktør Anne Britt Leifseth sier regjeringen også kutter den faste rammen til NVE sine flomtiltak. Foto: NRK

Enorme behov

Ifølge NVE blir behovene for flom- og rasforebygging stadig større i kommunene. Likevel skal jobben gjøres med mye mindre penger:

– Det er jo tallenes klare tale, sier Leifseth.

Søviknes er enig i at man må forberede seg på et våtere og villere klima.

– Men bør ikke dette tilsi mer penger, og ikke mindre?

– Jo, vi vet at NVE sitter med lister over prosjekter til to og en halv milliard kroner, men vi må ta dette over litt tid.

Familien Pedersen og naboene aner ikke når eller om de kan få flytte tilbake til utkanten Drangsholt:

– Vi kan ikke legge oss og være redde når det regner. Det er fullstendig galskap å skulle kutte penger på dette området, sier Lisbet Løland Pedersen.