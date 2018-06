Visste ikke at tiltalte hadde vedtak om fotfølging

– Visste du ikke at vedtaket om fotfølging hadde blitt forlenga to dager i forveien, spurte forsvarer til jenta, Hege Aarli Klem.

– Nei, svarer miljøterapeuten i Næromsorg Sør. Han var en av de tre mennene som passet på jenta i enetiltaket på Evje drapsdagen.

Han forteller at de til enhver tid var tre personer som passet på 15-åringen. I starten satt en av dem på en stol utenfor rommet hennes hele natta. Men dette følte de ble for påtrengende, og installerte en teknisk løsning.

– Nei, jeg følte ikke hun var manipulerende

– Opplevde du henne som manipulerende?

Dette lurte både aktor Jan Tallaksen og bistandsadvokaten til Marie Skulands familie på. Spørsmålet ble stilt i sammenheng med at jenta blant annet hadde kjempet for å få timer hos psykolog, men avbestile likevel.

– Nei, svarer han.

Miljøterapeuten sier han har lagt mye av dette bak seg, og har vanskelig for å huske tilbake til onsdag 26. juli. Det var han som ringte avdelingslederen for å spørre om jenta kunne få lov å ta seg en tur alene.

– Hun virket rolig, men nedstemt. Som man er når man trenger å gå en tur. Hun insisterte på å gå alene. Hun hadde gjort det tidligere.

15-åringen blir her pågrepet på Sørlandssenteret etter å ha knivstukket og drept Marie Skuland. Foto: Privat

Selvmordsforsøk dager tidligere

Ifølge jentas forsvarer har avdelingslederen, som ble oppringt, aldri møtt jenta.

Seks dager tidligere hadde jenta tatt en overdose paracet, og måtte legges i respirator.

– Da hun ba om å gå en tur og hun var nedstemt, ble det vurdert opp mot risiko for selvmord, spør dommer Thom Arne Hellerslia.

– Det må du spørre avdelingsleder om.

– Hvis det var et fotfølgingstiltak, var det da anledning til å gå en slik tur alene?

– Nei.

Likevel fikk tiltalte gå alene. Hun fikk en venn til å hente seg, dro til Sørlandssenteret, gikk inn på Coop OBS, drepte Marie Skuland og skadet Christine Aaneland.

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

– Vi mener hun har en emosjonelt, ustabil personlighetsforstyrrelse, sier psykolog ved Bjørgvin ungdomsfengsel, Kari Øverland.

Diagnosen gjenkjennes ved tomhetsfølelse, se ting sort-hvitt, har vansker med å ha tillit til andre, selvmordstanker og ønske om selvskading.

Øverland forteller at det har vært flere farlige situasjoner i fengselet, etter at jenta ikke har følt hun har fått det som hun ønkser.

– Omgivelsene prøver å innrette seg, men hun har en opplevelse av at ingen forstår henne.

Psykolog Kari Øverland ved Bjørgvin ungdomsfengsel. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Skapte usikkerhet blant personalet

Psykologen forteller at tiltalte har skrevet brev til de ansatte, men at de har bedt henne slutte med dette:

– Dette skapte mye usikkerhet blant personalet, og vi måtte be henne komme med brevene til møtene istedet, sier Øverland.

Jenta har motsatt seg behandlingen hun skal ha i fengselet, fordi hun mener den ikke passer henne.

– Det var veldig ille for henne hvis vi uttrykte at nå gikk det bedre med henne. Da kunne vi nesten være sikker på at nå skjer det noe.

Psykologen forteller også at tiltalte har oppført seg mer truende overfor bemanningen den siste tiden.

– Det har vært mer alvorlig nå i vår.

