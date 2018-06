Overlege: – Hun hadde planlagt å drepe, og hun angret ingenting

– Hun spurte ingenting om hvordan det gikk med dem. Hun var mer opptatt av hva hun selv hadde vært utsatt for, sier overlege og psykolog Servet Öner.

Han forklarte seg via videolink i rettssalen i Kristiansand tirsdag. Öner beskriver henne som helt uberørt av det hun nettopp hadde gjort.

– Hun kom i håndjern. Hun sa at «jeg har knivstukket to personer på Coop Obs». Jeg spurte om hun angret, og hun sa nei.

Overlegen sier han kjente henne fra tidligere, både fra legevakta og i psykiatrien. Han spurte henne hvorfor hun hadde knivstukket.

– Hun sa hun hadde søkt på internett kvelden før, og at hun skulle gå til Sørlandssenteret for å drepe. Jeg spurte om det var planlagt, og hun sa ja.

Öner sier han var overrasket over at hun virket helt normal.

– Jeg opplevde at hun ikke var preget emosjonelt og til og med smilte hun innimellom. Jeg opplevde henne som nøytral.

Overlegen sier han spurte henne flere ganger om hun angret, men at hun svarte nei hver gang.

– Ingen tegn til psykose

– Hun var absolutt ikke preget at noen psykotiske symptomer. Hun snakket adekvat og sammenhengende.

Han mener tiltalte var helt orientert om tid og sted. Han fortalte at tiltalte sa hun hadde hørt stemmer to dager tidligere, men at disse ikke var kommet tilbake.

– Sa hun noe om hvorfor hun gjorde dette, spør aktor Jan Tallaksen.

– Hun forklarte at hun hadde opplevd mye i barndommen. At alle er mot henne. Jeg spurte hvem alle er. Alle sånn generelt.

Öner sier hun i løpet av nesten tre timer aldri spurte hvordan det gikk med ofrene, men bare var opptatt av det hun selv hadde vært gjennom.

Retten fikk se sterke bilder da det ble spilt av en sammensatt video fra knivstikkingene på Sørlandssenteret. Du trenger javascript for å se video. Retten fikk se sterke bilder da det ble spilt av en sammensatt video fra knivstikkingene på Sørlandssenteret.

– Sa hun skulle drepe ansatte på Evje

Overlegen forteller at tiltalte sa hun egentlig hadde planlagt å drepe de som arbeidet ved barnevernstiltaket på Evje, men at hun først tok Sørlandssenteret.

– Jeg spurte hva som ville skje om hun dro herfra, og hun svarte «jeg skal dra til Evje og drepe de som jobber der».

Han har tidligere forklart i avhør at hun var bestemt da hun kom til legevakta, og uttalte: «Jeg har planlagt, jeg har gjort og jeg skal gjøre».

Forsvarer Hege Aarli Klem viser retten opptak som er gjort i avhør to dager etter knivstikkingen. Tiltalte gråter og sier at det aldri var meningen å drepe noen.

Hun forteller også om da hun henvendte seg til Marie Skuland.

– Jeg sa unnskyld, denne kniven datt ut av pakka. Så uten å tenke på konsekvensene, så stakk jeg henne i mageområdet.