Kirsten Helen Myren er ordfører i Vegårshei. Sammen med ordførerne i Risør, Tvedestrand, Åmli, Gjerstad, Froland, Arendal og Grimstad ber hun Stortinget sette en stopper for at universitetsbyer bruker lokkemidler for at studentene skal melde flytting dit.

Foto: Svein Sundsdal / NRK