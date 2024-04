Viggo Kristiansen møter Jan Helge Andersen for første gang på 22 år

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Viggo Kristiansen skal vitne i retten mot sin tidligere kompis Jan Helge Andersen, som hevder Kristiansen var med ham i Baneheia da to jenter ble voldtatt og drept for snart 24 år siden.

Påtalemyndigheten fester ikke lit til Andersens forklaring.

Bistandsadvokat Brynjar Meling sier det kan bli aktuelt å kreve lukkede dører for deler av Kristiansens forklaring, spesielt for forhold som ligger langt bak i tid.

Kristiansen, som ble frikjent for ugjerningene i desember 2022, har ingen planer om å dele noe om sitt nye liv med omverdenen.

Kristiansen har fått 55 millioner kroner i erstatning etter Baneheia-saken, men mener beløpet er for lavt og krever 90 millioner. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi er enige om at hvordan han har det personlig er noe som ikke skal ut i media. Han er ikke interessert i å dele noe om sitt nye liv med omverdenen, sier Viggo Kristiansens bistandsadvokat, Brynjar Meling.

Tirsdag starter rettsdagen med at Jan Helge Andersen får avslutte sin forklaring, som han begynte på torsdag og fredag i forrige uke.

Andersen holder fortsatt fast på at Kristiansen var med han i Baneheia da Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept for snart 24 år siden.

Andersen hevdet i retten at Kristiansen truet ham til å ta livet av Stine Sofie.

Påtalemyndigheten fester ikke lit til denne forklaringen. Viggo Kristiansen ble frikjent etter å ha sonet 21 år for drapene i Kristiansand i 2000.

Kan kreve lukkede dører

Meling sier Andersens fortsatte beskyldninger naturlig nok er en belastning Kristiansen, som ble offisielt frikjent for drap og voldtekt i desember 2022.

– Å få navnet sitt renvasket, og så skal man dras gjennom gjørma igjen, for å bruke et folkelig uttrykk, det er klart det er belastende, sier han.

Etter at utspørringen av Andersen er ferdig, skal Viggo Kristiansen innta vitneboksen i Sandnes.

Hos NRK kan du følge saken direkte:

Sist de to møttes var i 2002, under domsavsigelsen i lagmannsretten, ifølge Meling. Til NTB sier Meling at han Kristiansen ikke ønsker å gå ut med sine tanker og følelser knyttet til Andersen.

– Det er ikke det det skal handle om.

Til NRK sier Meling at det kan bli aktuelt å kreve lukkede dører for deler av Kristiansens forklaring. Han tenker da spesielt på forhold som ligger langt bak i tid.

Andersen har selv brakt opp i retten at Kristiansen har begått overgrep mot en nabojente flere år før hendelsene i Baneheia.

Meling sier de i ytterste konsekvens vil kreve lukkende dører dersom Andersens forsvarere kommer inn på disse forholdene.

– Hvis forsvarer kommer inn på forhold som han har erkjent, som er begått når han var 15 år gammel og de nærmeste årene etter det, altså som mindreårig, og andre forhold som ligger i dommen, så har vi pekt på i et skriv til retten at her vil vi be om at retten våker nøye over dette.

NRK har vært i kontakt med Jan Helge Andersens forsvarer Svein Holden. Holden sier han ikke ønsker å kommentere Viggo Kristiansens forklaring på forhånd.

Viggo Kristiansens bistandsadvokat Brynjar Meling sier klienten hans vil forklare seg om relasjonen til Jan Helge Andersen som han mener har blitt skjevt framstilt så langt. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Har fortalt sannheten

Mandag sendte Meling ut en pressemelding på sin klients vegne, der han henstilte til pressen om å respektere Kristiansens ønske om ikke å bli fotografert.

Brynjar Meling presiserer at Kristiansen kun vil svare på spørsmål som er relevante for anklagen mot Andersen.

– Kristiansen er opptatt av at han er et vitne og at han har fortalt sannheten fra dag én, etter at han ble innkalt som vitne og pågrepet. At han aldri har forsøkt å verken legge skjult på noe, eller har noe å skjule.

Stine Sofie Sørstrønen (til venstre) og Lena Sløgedal Paulsen ble drept i Baneheia 19. mai 2000. Foto: PRIVAT / NTB

Viggo Kristiansen får 55 millioner kroner i erstatning etter Baneheia-saken. Sist uke ble det klart at han mener beløpet er for lavt og krever 90 millioner.

– Er ikke rettssaken en anledning for han til å belyse tort og svie og belastningen dette har medført for han?

– Nei, dette er ikke arenaen for Viggo Kristiansen til å gi uttrykk for eller mene noe om erstatningen som han har fått tilkjent, og som du så riktig påpeker at vi som hans advokater mener er betydelig for lav.

– Spesielt å se han i rettssalen

Audun Beckstrøm er en av bistandsadvokatene til Lena og Stina Sofies foreldre. Han sier det blir spesielt for dem å se Kristiansen og Andersen i samme rettssal.

– Viggo Kristiansen ble jo dømt den gangen i 2001 og 2002, og så har foreldrene trodd i over 20 år at Viggo Kristiansen var hovedmannen, så det blir spesielt for dem å se ham i rettssalen nå, sier Beckstrøm.

Han påpeker at foreldrene forholder seg til nå at Kristiansen nå er frikjent.

– Så er det jo sånn at Jan Helge Andersen har gjentatt beskyldningene mot Viggo Kristiansen, om at han var hovedmannen, og forklarte seg også detaljert om hva han mener Viggo Kristiansen gjorde på stedet. Så blir det jo opp til retten å vurdere troverdigheten til Jan Helge Andersen, sier Beckstrøm.

Audun Beckstrøm er bistandsadvokat for foreldrene til jentene som ble drept i Baneheia for snart 24 år siden. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Et sentralt vitne

Det er statsadvokat Johan Øverberg som skal stille spørsmål til Viggo Kristiansen tirsdag. Øverberg ønsker ikke å gi et utfyllende intervju om hvordan aktoratet ser på Kristiansens forklaring.

Han påpeker overfor NRK at Kristiansen er frifunnet og alltid har nektet befatning med Baneheia-saken.

Øverberg sier samtidig at Andersen har opprettholdt forklaringen om at Kristiansen hadde en sentral rolle i Baneheia.

Statsadvokat Johan Øverberg skal stille spørsmålene når Viggo Kristiansen skal vitne etter lunsj tirsdag. Det er satt av 2,5 dag til Kristiansen i retten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Kristiansen er et sentralt vitne, fordi han var i kontakt med Andersen, blant annet 19. mai 2000, og det er naturlig å høre hans versjon av dette, samt at han vil kunne forklare seg nærmere om den relasjonen de to hadde på dette tidspunktet, sier Øverberg.