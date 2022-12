Viggo Kristiansen frikjent i Baneheia-saken

Viggo Kristiansen pustet tungt og svelget da dommeren leste opp frifinnelsen. Da han ble spurt om han har forstått og godtar dommen, svarte han:

– Jeg godtar dommen, sa Viggo Kristiansen og så bort på familien.

Både aktor og forsvarere hadde bedt om frikjennelse i Baneheia-saken, og det var dermed avklart hva dommer Tonje Vang kom til å konkludere med.

– Granskingen må vurdere hvor i prosessen det har sviktet, og hvor feilen har skjedd. For Kristiansen er situasjonen uansett at han er frikjent for de alvorlige handlingene han ble dømt for i år 2000, sa dommeren.

Viggo Kristiansens far Svein gir en klem til forsvarer Bjørn Andre Gulstad etter at rettsmøtet ble hevet. Foto: Marius Christensen / NRK

Dommeren kom med denne erkjennelsen:

– Kristiansen har sittet 21 år i fengsel urettmessig. Det er ingen tvil om at det har hatt store konsekvenser for Kristiansen og hans familie. Her må det erkjennes at rettssikkerhetsgarantiene ikke har fungert godt nok for Kristiansen, sa dommeren.

– Drap på barn er en av samfunnets mest grufulle handlinger. Det er avgjørende for etterlatte at man oppklarer slik kriminalitet og at riktig person dømmes. Her må det erkjennes at rettsstaten heller ikke har klart å ivareta rettssikkerheten til foreldrene til Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen.

Dette er Baneheia-saken Ekspandér faktaboks * Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere. * Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel. * Kristiansen ble dømt for voldtekt og drap på begge jentene. Andersen ble dømt for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen. Han pekte ut Viggo Kristiansen som hovedmannen bak drapene. * Andersen tilsto – Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig * Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fikk saken på sitt bord for sjuende gang sommeren 2017. * I februar 2021 bestemte kommisjonen at Viggo Kristiansen får ny prøving av straffesaken. * Fredag 21. oktober besluttet riksadvokat Jørn Maurud at han vil gå til lagmannsretten med beskjed om at Viggo Kristiansen skal frifinnes for drapene og overgrepene som han ble domfelt for.

Sammen med familien

Viggo Kristiansen kom til retten i dag sammen med brødrene Trond og Morten og faren Svein.

Det er ikke lov til fotografere Viggo Kristiansen i retten.

Han er iført en mørk, rutete skorte. Han satte seg ved siden av forsvarer Arvid Sjødin og smilte til dommerne da de kom inn.

STØTTE: Viggo Kristiansens far Svein Kristiansen (til venstre) og brødre Morten og Trond på tilhørerplassen i Borgarting lagmannsrett. Foto: Marius Christensen / NRK

Forsvarerne skal holde en pressekonferanse etter dommen, men det er usikkert om Kristiansen vil være med på denne.

Vang innledet med å lese fra Riksadvokatens redegjørelse, der det står at det ikke er sikret tekniske spor som med noe grad av sikkerhet kan knyttes til Kristiansen.

– Manglende funn kan ikke utelukke noe, men nye undersøkelser har ikke styrket hypotesen om flere gjerningspersoner. Når det er funnet spor av begge jentene fra Andersen, er det et moment som må vurderes opp mot Andersens forklaring om at Kristiansen deltok, sa dommeren.

Dømt for andre forhold

Da Kristiansen ble dømt i Baneheia-saken ble han også dømt for to andre forhold som han har erkjent.

Det ene er flere overgrep mot en jente på sju-åtte år på midten av 90-tallet. Kristiansen var mellom 15 og 17 år på gjerningstidspunktet.

Det andre forholdet gjelder skremmende og hensynsløs atferd mot en nabokvinne. Kristiansen hadde gjentatte gått opp på en veranda og kikket inn gjennom vinduene da kvinnen skulle legge seg.

For disse sakene ble Kristiansen dømt til fengsel i ti måneder. Kristiansen skal ikke sone for dette, siden han allerede har sonet i 21 år.

Men det får betydning i erstatningssaken. Dette fordi en slik erstatning tar utgangspunkt i lengden på den urettmessige soningen som følge av Baneheia-saken. Kristiansens forsvarere har tidligere antydet et erstatningskrav på over 30 millioner kroner.

Foreldrenes bistandsadvokater Audun Beckstrøm (til venstre) og Håkon Brækhus. Foto: Marius Christensen / NRK

Avgjort av Riksadvokaten

Selv om dommen torsdag er den endelige avslutningen for Viggo Kristiansen, falt avgjørelsen hos Riksadvokaten 21. oktober.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud sa da at det ikke finnes bevis for at Viggo Kristiansen er skyldig i Baneheia-saken.

– Jeg vil på det sterkeste beklage den urett som er begått, sa Maurud.

Da saken ble behandlet i lagmannsretten på tirsdag, ba både påtalemyndigheten og forsvarerne om frifinnelse.

SIKTET: Jan Helge Andersen er siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Etter frifinnelsen av Viggo Kristiansen står dette drapet uoppklart. Foto: Runar Henriksen Jørstad

Jan Helge Andersen siktet

Etter frifinnelsen av Viggo Kristiansen står drapet på Lena Sløgedal Paulsen uoppklart.

Men i juli kunne NRK fortelle at Jan Helge Andersen er siktet. Andersen har tidligere tilstått drapet på Stine Sofie Sørstrønen.

Etterforskningen pågår fremdeles. Det er ventet at statsadvokaten til neste år vil komme med sin innstilling til Riksadvokaten.

Da avgjøres det om drapet forblir uoppklart eller om saken mot Jan Helge Andersen gjenopptas og det går mot en ny tiltale.

DNA-funn

Selv om frifinnelsen av Viggo Kristiansen ikke nødvendigvis får konsekvenser for Jan Helge Andersen, var det under tirsdagens rettsmøte ingen tvil om hvem søkelyset nå rettes mot.

Aktoratet slår fast at DNA-bevis overhodet ikke kan tolkes til støtte for teorien om to gjerningsmenn.

Aktor Johan Øverberg sier tvert imot at DNA-bevis tyder på én gjerningsperson. Og det er Andersens DNA som er funnet på begge jentene.

Øverberg viser også til at Andersen aldri har erkjent seksuelle overgrep, annet en viss kontakt med en av jentene.

– Men nå er det funnet overgrepsfunn som stammer fra ham på begge jentene. Hans forklaring må gjennomgås på nytt, sa Øverberg.