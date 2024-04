Hva var resultatet av den opprinnelige rettsrunden?

Jan Helge Andersen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 19 års fengsel for å ha drept Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drapet på den andre jenta, Lena Sløgedal Paulsen (10), samt medvirkning til drapet på Stine Sofie.

Andersen var opprinnelig tiltalt, men ble frifunnet, for medvirkning til drapet på Lena.

Stine Sofie Sørstrønen, til venstre, og Lena Sløgedal Paulsen. Foto: PRIVAT / NTB

Hva skjedde med Viggo Kristiansen?

I februar 2021 besluttet gjenopptakelseskommisjonen gjenåpning av dommen mot Viggo Kristiansen, og i desember 2022 ble han frikjent.

DNA-bevisene mot ham fra den opprinnelige dommen viste seg ikke å holde mål, og nye analyser av teledatatrafikk konkluderte med at han ikke hadde vært i Baneheia da drapene skjedde.

Viggo Kristiansen og faren Svein feiret frifinnelsen i 2022 med kake. Det er satt av hele tre rettsdager til Viggo Kristiansens vitnemål. Foto: Eivind Pedersen

Hvorfor blir det ny rettssak?

Den nye saken er en direkte følge av at Viggo Kristiansen ble frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Nå mener påtalemyndigheten at Jan Helge Andersen har drept begge jentene.

Nye tekniske analyser har påvist DNA fra Andersen både på Lena og Stine Sofie. I de nye analysene finnes det derimot ikke DNA-treff fra Viggo Kristiansen på noen av dem.

Hvorfor går saken i Sandnes?

Saken kan ikke behandles ved samme rettskrets som den forrige rettsrunden siden Viggo Kristiansen ble dømt den gangen. Saken flyttes derfor til en av nabokretsene, og Sør-Rogaland var da den mest aktuelle.

Sal 1 i Sandnes er den mest moderne rettssalen i regionen, med alle tekniske hjelpemidler tilgjengelig. Derfor går saken ikke i Stavanger, som har dårligere fasiliteter for en så stor rettssak.

Det er stor medieinteresse for den nye Baneheia-rettssaken som starter i Sør-Rogaland tingrett tirsdag klokken 09. Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal

Når skal Jan Helge Andersen forklare seg?

Andersens forklaring starter etter aktors innledningsforedrag tirsdag. Onsdag er det befaring i Baneheia. Deretter fortsetter tiltaltes forklaring torsdag og fredag, samt halve tirsdag i neste uke.

Kommer han til å være til stede under rettssaken?

Andersen må i hvert fall møte fysisk i retten de dagene han skal forklare seg. Deretter er det opp til dommerne å avgjøre eventuell videre tilstedeværelse.

Det er allerede avklart at Andersen ikke blir med på befaringen i Baneheia onsdag. Han har tidligere signalisert et ønske om å følge resten av rettssaken på videolink, og ikke være i Sandnes.

Advokat Svein Holden er en av forsvarerne til Jan Helge Andersen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Hvor lang straff risikerer Andersen?

Dersom Jan Helge Andersen hadde blitt dømt for begge drapene i den opprinnelige rettssaken, ville han trolig ha fått 21 års fengsel i stedet for 19 år.

Dersom han nå blir dømt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, vil han høyst sannsynlig få en straff som tilsvarer differensen, altså to års ubetinget fengsel.

Kan han bli dømt til forvaring?

Statsadvokaten kommer ikke til å legge ned påstand om forvaring. Vilkåret for forvaring er at det må være en nærliggende fare for ny, alvorlig kriminalitet.

Drapene i Baneheia ligger nesten 24 år tilbake i tid, og Andersen har ikke vært innblandet i kriminalitet etter han ble prøveløslatt fra fengselsstraffen i 2016, og endelig løslatt i 2019. Derfor mener statsadvokaten at gjentakelsesfaren ikke lengre er til stede.

Men hvis han blir funnet skyldig, skal retten skal gjøre en selvstendig vurdering av hvorvidt Andersen skal dømmes til fengsel eller forvaring.

Da Viggo Kristiansen ble løslatt fra Ila etter mer enn 20 år i forvaring, fikk han applaus med seg på veien fra medfanger. Det er liten mulighet for at Jan Helge Andersen får forvaringsstraff selv om han skulle bli dømt i den nye saken. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Hvorfor skal Viggo Kristiansen vitne?

Jan Helge Andersen mener fortsatt at Viggo Kristiansen var initiativtaker og aktiv utfører under drapshandlingene. Det er derfor ventet at Andersens forsvarere vil forsøke å så ny tvil om Kristiansens frifinnelse.

Men som frifunnet har Viggo Kristiansen et vern gjennom Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen om å bli betraktet som uskyldig.

Det knytter seg derfor spenning til hvor langt dommerne tillater Andersens forsvarere å gå under utspørringen av Kristiansen.

Hvem andre skal vitne?

På vitnelisten står de nærmeste pårørende til de drepte jentene, samt foreldre og tidligere venner, bekjente og naboer til både Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen. Faren til Jan Helge er død, så derfor vil deler av politiforklaringen hans bli lest opp i retten.

Videre vil det bli ført vitner som gjorde observasjoner i Baneheia drapsdagen. Som vitner møter også flere politietterforskere, rettsmedisinske sakkyndige, obdusenter, DNA-eksperter og eksperter på dekningsundersøkelser for mobiltrafikk.

Mot slutten av rettssaken kommer det også spesialister som har gjennomført rettspsykiatriske undersøkelser av Jan Helge Andersen.

Tidligere kriminalsjef Arne Hansen i Kristiansand, til venstre, og tidligere utrykningsleder Asbjørn Hansen i Kripos var sentrale under den opprinnelige etterforskningen. Asbjørn Hansen møter som vitne i Sandnes. Foto: Heiko Junge / NTB

Hvor lenge varer rettssaken?

Det er satt av 21 rettsdager, inkludert befaring. Siden det er en del fridager i mai, vil prosedyrene først skje 22. mai (aktor og bistandsadvokater) og 23. mai (forsvarere).

Uansett utfall er det trolig at en av partene vil anke, og da vil det i så fall bli en ny rettssak i Gulating lagmannsrett i Stavanger. Denne blir neppe avviklet før våren 2025.