Jan Helge Andersen: – Viggo var med meg i Baneheia

Andersen innledet sin forklaring i Sør-Rogaland tingrett torsdag med å fastslå at han ikke gikk alene inn i Baneheia fredag 19. mai 2000.

– Hvem var du sammen med, spør statsadvokat Andreas Schei.

– Viggo Kristiansen, svarer Jan Helge Andersen.

– Det ble bestemt av Viggo at vi skulle gå en tur. Målet var å se etter en plass å telte, fortsetter han.

Viggo Kristiansen ble i desember 2022 frikjent for drapene og overgrepene.

Forklarer seg rolig

Jan Helge Andersen sitter i vitneboksen i Sandnes og svarer med rolig stemme på det statsadvokaten spør ham om. Andersen har hele tiden øyekontakt med aktor når han svarer.

Baneheia-saken Ekspander/minimer faktaboks Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept etter at de hadde vært og badet i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 19 års fengsel for å ha drept Stine Sofie. Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drapet på Lena, samt medvirkning til drapet på Stine Sofie.

I februar 2021 besluttet gjenopptakelseskommisjonen gjenåpning av dommen mot Viggo Kristiansen, og i desember 2022 ble han frikjent.

DNA-bevisene mot ham fra den opprinnelige dommen viste seg ikke å holde mål, og analyser av teledatatrafikk konkluderte med at han ikke hadde vært i Baneheia da drapene skjedde.

Andreas Schei leser opp fra flere avhør som ble tatt av Andersen i 2000. I ett av avhørene forklarer han at de så to barn som badet, en mørk og en lys. Andersen sier i avhøret at han først trodde den ene var en gutt.

– Kan du huske dette, spør Schei.

– Ikke i det hele tatt, svarer Jan Helge Andersen.

Statsadvokat Andreas Schei stiller spørsmål til Jan Helge Andersen i retten torsdag morgen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Seinere kommer det to unge barn, jenter, på stien. Når de kommer nærmere stopper Viggo dem og spør om de vil hjelpe til med å hente noen kattunger oppe i skogen, ifølge Andersen.

Jentene svarer at de gjerne vil dette.

Andersen: – Jeg kommer i sjokktilstand

– Du visste at det ikke var noen kattunger der. Hva tenkte du da, spør Schei.

– Det var en rar situasjon, men jeg visste også at Viggo kjente flere barn enn meg siden kusinen hans var på hans alder, sier Andersen.

– Så du trodde kanskje at han kjente dem?

– Det kan være, ja.

Stine Sofie Sørstrønen, til venstre, og Lena Sløgedal Paulsen. Foto: PRIVAT / NTB

Jan Helge Andersen forklarer at jentene blir tatt med inn i et kratt. Han sier at Viggo plutselig står der med kniven i hånda, og ber jentene om å kle av seg. Andersen sier at han kommer i sjokktilstand og blir stående og se på.

– Ville ikke klart å stoppe ham

Lena Sløgedal Paulsen, den eldste jenta, får en rød genser knyttet foran øynene mens hun sitter på bakken. Jan Helge Andersen sier at det er Viggo Kristiansen som gjør alt dette.

Ifølge Jan Helge Andersen sitter han selv noen meter unna, med ryggen til de andre.

Jan Helge Andersen viste under rekonstruksjonen for mer enn 20 år siden hvordan han mener å ha sittet passiv med ryggen til under innledningen av drapshandlingen. Foto: Politiet

– Jeg ville ikke se på det som skjedde. Men jeg vet ikke hvorfor jeg bare ble sittende.

– Hvorfor forsøkte du ikke å gripe inn?

– Det er lett å være etterpåklok. Men jeg vet at jeg ikke ville ha klart å stoppe ham. Vi hadde lekeslåss så mye opp igjennom. Jeg visste at jeg ikke var noen slåsskjempe.

– Ble truet

– Jeg kunne sagt, jeg kunne gjort mye. Det tenker jeg nå. Men hva jeg tenkte den gangen, og hvorfor ikke, det er egentlig et stort spørsmål i dag, sier han.

Når aktor kommer inn på selve overgrepene og drapene begynner Jan Helge Andersen å snakke med saktere stemme, han tenker mye mens han svarer.

Andersen sier han ble truet til å forgripe seg på den eldste jenta.

– Det neste jeg registrerer er at Viggo kommer opp bak meg, og sier han vil at jeg skal forgripe meg på jenta, sier Andersen.

– Hvorfor skulle han ønske det, spør Schei.

– Jeg vet ikke. Det blir bare spekulasjoner, men dersom jeg bidrar med det, så kan jeg ikke gå til politiet og forklare meg om hva som har skjedd.

– Han truer meg med kniven, og jeg ender opp med å måtte forgripe meg på jenta.

