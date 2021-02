Varmesøkende kamera kan ha forhindret bybrann

– Ironisk nok var det et kamera på toppen av det gamle branntårnet i Risør som varslet om brannen, sier konstituert brannsjef. Petter Vinje Svendsen i Østre Agder Brannvesen.

Rundt klokka 05 onsdag morgen var det full fyr i et trehus i den verneverdige sørlandsbyen.

110-sentralen ble varslet da kameraet oppdaget brannen, sier Svendsen:

– De slo da på et webkamera som viste at flammene sto ut av vinduet.

Fremdeles hadde ingen naboer varslet om brannen i det ubebodde huset.

«Den hvite by ved Skagerrak» kunne fått store skader.

Tidlig onsdag morgen begynte det å brenne i et gammelt trehus i Risør sentrum. Brannen spredte seg så videre til andre bygg. Foto: Hans Petter Bjerva / Aust- Agder blad

Tre kamera

Trehusbyen er utstyrt med tre såkalte termiske kamera som varsler når det oppdages svært høye temperaturer eller brå endringer.

De står på høyder rundt om i byen, og fanger opp aktivitet.

I dette tilfellet sto bygget slik til at det var ganske lavt i forhold til kameraene som overvåker byen.

Likevel varslet kameraet før noen andre oppdaget brannen.

– Noen minutter senere ringte en nabo. Vi var da på vei til brannen. Bygget var overtent, men likevel teller hvert minutt, sier Svendsen.

Svendsen sier det er svært viktig for en by som Risør å ha kamerasystemene. Også for etpar år siden var det et av kameraene som varslet en brann blant trehusene.

Men han mener det ikke er nok.

Før i tida holdt man utkikk etter brann fra det gamle branntårnet i Risør. I morges varslet det varmesøkende kameraet i toppen om brannen i sentrum. Foto: Leif Dalen / NRK

Vil «vaksinere» mot områdebrann

– Jeg ønsker meg områdebrannalarm i trehusbebyggelse. Ikke enten eller, men begge deler. En brann som startes inne i et hus oppdages sent av et kamera.

Noen trehusbebyggelser har også såkalt områdebrannalarm.

Innvendige alarmer er koblet sammen med de andre husene i området. Dersom det oppstår en brann, blir en alarmsentral eller 110-sentralen varslet.

– Dette har vi for eksempel i Lyngør og på Tyholmen i Arendal. Men det koster penger, og ikke alle er villige til å investere i det, sier Svendsen.

Brannsjefen er fornøyd med at kameraene er på plass, men mener altså at dette ikke holder.

Brannskiller mellom husene og automatiske sprinkelanlegg er også tiltak som ville vært svært nyttige, mener Svendsen.

Varmekamera oppdaget brann Du trenger javascript for å se video.

Kontakta av andre ordførere

Flere norske kommuner med verneverdig trehusbebyggelse har tilsvarende eller lignende overvåkningssystemer, men langt fra alle.

Ordfører i Risør, Per Kristian Lunden, sier han i dag har fått flere henvendelser fra bekymra kolleger:

– Ordførere fra kommuner med trehusbebyggelse har ringt for å høre hvordan de skal få ordnet med disse varmesøkende kameraene.

Ordfører i Risør, Per Kristian Lunden, er glad byen har fått støtte til å etablere kamera som varsler brann. Foto: Leif Dalen / NRK

I Risør har brannvern vært på agendaen i mange år:

– Vi har har et nært samarbeid med Riksantikvaren.

Enkelte kommuner har fått penger fra Riksantikvaren, men likevel er det dyrt for mange.

På Sørlandet har flere kommuner samarbeidet og fått hjelp av fylkeskommunens innkjøpssentral for Agder til å forhandle med produsentene.

Det har spart tid og millioner av kroner.

I dag er Arendal, Grimstad, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord og Risør utstyrt med kamera.