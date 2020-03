– Kan vi tro at dette skjer? Skal Yasmins sak bli tatt inn til behandling? Vi håper så inderlig at den blir det. Livet har lært oss å ikke ta ting på forskudd, så unnskyld om ikke jubelen slippes helt løs. Troen og håpet kan ingen ta ifra oss, skriver ektemannen Rolf Erik Kristensen på Facebook.

NRK har har foreløpig ikke fått kontakt med ekteparet Kristensen fra Lyngdal.

Det er Rett24 som skriver at menneskerettsdomstolen i Strasbourg tar saken til behandling.

– Saken reiser uhyre interessante spørsmål, som er veldig viktige for håndteringen av Norges internasjonale rettsforpliktelser i saker der barn er involvert, sier kvinnens advokat Arild Humlen til nettstedet.

Yasmin Kristensen og ektemannen Rolf Erik Kristensen. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Løy om hvor hun kom fra

Saken startet helt tilbake i 2001. Yasmin Kristensen løy om hvor hun kom fra for å få opphold i Norge. Hun sa hun var fra Somalia i stedet for Djibouti.

I 2007 fikk hun innvilget norsk statsborgerskap basert på de uriktige opplysningene om at hun kom fra Somalia.

I 2014 konfronterte politiet henne med de uriktige opplysningene. Hun nektet for å ha gjort noe galt. I ettertid innrømmer hun å ha begått feil.

Kristensen løy om opprinnelseslandet fordi hun skulle tvangsgiftes, har hun forklart.

– Jeg gjorde det for å redde meg selv, sa hun.

Firebarnsmorens siste håp

Etter flere runder i retten ble det i desember i fjor bestemt at hun skal utvises fra landet. Hun fikk også et innreiseforbud til Norge og Schengen-området på to år, ifølge dommen fra Høyesterett.

Det betyr at hun må reise fra ektemannen og deres fire barn i Lyngdal.

– Jeg er fryktelig lei meg for at jeg løy. Men nå er jeg mor, gift og har familie i Norge. Hva skal jeg gjøre i Afrika? Skal jeg reise bort fra familien min? Det er uakseptabelt, sa Kristensen til NRK etter at høyesterettsdommen ble kjent.

I dommen argumenterte høyesterett for at familien kan treffes i ferier og holde kontakt gjennom telefon og sosiale medier.

Etter høyesterettsdommen var menneskerettsdomstolen Kristensen siste håp. Nå skal altså saken behandles der.