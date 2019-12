Da hun kom til Norge i 2001, løy Kristensen om hvor hun var fra. For å få opphold, sa hun at hun var fra Somalia i stedet for Djibouti. Løgnen har forfulgt henne siden.

Etter flere runder i retten er det nå bestemt at hun skal utvises fra landet. Hun får også et innreiseforbud til Norge og Schengen-området på to år, ifølge dommen fra Høyesterett.

Det betyr at hun må reise fra ektemannen og deres fire barn i Lyngdal.

– Jeg er fryktelig lei meg for at jeg løy. Men nå er jeg mor, gift og har familie i Norge. Hva skal jeg gjøre i Afrika? Skal jeg reise bort fra familien min? Det er uakseptabelt.

GIR IKKE OPP: – Samme hva som skjer, skal vi holde sammen. Vi skal aldri gi opp, sier ektemannen Rolf Erik Kristensen. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Skulle tvangsgiftes

Det tok tre år fra Yasmin kom til Norge før hun fikk oppholdstillatelse. Det samme året giftet hun seg med Rolf Erik. I dag har de fire barn sammen.

I 2007 fikk hun innvilget norsk statsborgerskap basert på de uriktige opplysningene om at hun kom fra Somalia.

Jeg gjorde det for å redde meg selv Yasmin Kristensen

Hun la også fram falske identitetsdokumenter, ifølge dommen fra Høyesterett.

I 2014 konfronterte politiet henne med de uriktige opplysningene. Hun nektet for å ha gjort noe galt. I ettertid innrømmer hun å ha begått feil.

Yasmin løy om opprinnelseslandet fordi hun skulle tvangsgiftes, forklarer hun.

– Jeg gjorde det for å redde meg selv.

Flere runder i retten

Lagmannsretten mente at hensynet til barna talte for at Kristensen ikke skulle utvises, selv om hun løy om hvor hun kom fra.

Staten anket til Høyesterett, som i sin dom slår fast at hun skal utvises fra landet. Barna vil ikke bli utsatt for uvanlig store belastninger, ifølge dommen.

I dommen argumenteres det for at familien kan treffes i ferier og holde kontakt gjennom telefon og sosiale medier.

– Skulle forholdene for ett eller flere av barna utvikle seg svært negativt, peker jeg på muligheten for å oppheve innreiseforbudet, heter det i dommen.

Yasmin og ektemannen mener det er barna som blir straffet i denne saken.

– Vi voksne klarer oss på et vis, mens barna blir en uskyldig part oppi alt dette.

Advokat Nadin Askeland Humlen har håp om at saken blir behandlet i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Foto: Privat

Til Strasbourg

Etter snart 20 år i Norge, har Lyngdal blitt hjemkommunen til Yasmin. Lokalsamfunnet er i sorg etter å ha hørt den knusende dommen fra Høyesterett.

Men alt håp er ikke ute. Familie, venner og bekjente har samlet inn nok penger til å få saken opp for en ny domstol.

Med 62.500 kroner i innsamlede midler skal saken opp for vurdering i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

– Vi har et håp om at den blir behandlet. Det er jo mange saker som sendes dit, men vi er jo overbevist om at vår tolkning av praksis fra menneskerettighetsdomstolen er riktig, og at Høyesteretts dom derfor er feil, sier advokat Nadin Askeland Humlen.