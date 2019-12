Justisministeren om utvist firebarnsmor: – Vi aksepterer ikke forsøk på juks

– I denne saken er det oppgitt feilaktige opplysninger med hensikt å jukse til seg opphold i Norge. Det skal vi ikke akseptere, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr til NRK.

Saken om firebarnsmora Yasmin Kristensen fra Lyngdal vekker sterke reaksjoner. Hun kom til Norge i 2001, og oppga Somalia som hjemland.

Sannheten var at hun kom fra Djibouti, og løgnen fra den gang har forfulgt henne siden. Hun sier hun rømte fra tvangsekteskap.

Etter å ha vunnet i lagmannsretten, bestemte nylig Høyesterett å gi UDI medhold i å utvise henne. Hun får også et innreiseforbud til Norge og Schengen-området på to år før hun kan søke familiegjenforening.

Det betyr at hun må reise fra sin norske ektemann og deres barn som er fra 6 til 14 år.

– Jeg har ingen grunn til å utfordre Høyesterett sine vurderinger i denne saken, sier Kallmyr.

I dommen argumenteres det for at barna kan treffe mor i ferier og holde kontakt gjennom telefon og sosiale medier.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr ser ingen grunn til at UDI skal snu i Yasmin-saken, men sier forslag til nye regler snart skal ut på høring. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Krever nye regler på plass

– Det er jo helt urimelig. Det er ikke sunn fornuft i det hele tatt, sier Karin Andersen (SV), leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

I mars 2018 vedtok Stortinget å utrede alternativer til utvisning i saker som berører barn. Mange har blitt utvist siden den gang:

– Det går ut over helt uskyldige barn å skulle ta opp disse sakene, som ikke har foreldelsesfrist, etter 15-20 år.

Karin Andersen, som har ansvar for dette feltet i kraft av å være leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite. Foto: Stig Weston / SV

Andersen mener justisministeren somler bevisst:

– Vi krever at regjeringen følger Stortingets pålegg. Man kan bruke bøter, fengsel og man kan også for eksempel utsette statsborgerskap, sier Andersen.

Kallmyr sier til NRK at arbeidet med nye reaksjonsformer er i sluttfasen:

– Det tas sikte på å sende forslaget på høring snart. Men det kommer ikke til å bli en ordning der ingen blir utvist, slik SV foreslo. Det er ikke regjeringens hensikt heller, sier han.

Ekteparet har fått en tung førjulstid. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Mener KrF er for usynlige

Karin Andersen (SV) gir også et spark til KrF, og mener de ikke har prioritert dette etter at de fikk makt:

– KrF ser ut til å ha glemt disse sakene etter at de kom i regjering, og jeg er ganske skuffet over hvilke saker de velger å profilere. Men jeg forventer at de følger opp nå.

Innvandringspolitisk talsperson i KrF, Torhild Bransdal er ikke enig i kritikken:

– Vi vil ha nye regler på plass så fort som mulig. Her er det uskyldige barn som blir straffet, og for hver ny sak ser vi at dette må bli gjort.

– Er du enig med SV at UDI må omgjøre vedtaket i Yasmines sak?

– Vi må respektere en Høyesterettsdom, men vi bør parallellt se på hvilke reaksjonsformer som kan brukes, sier Bransdal.

Yasmin og Rolf Erik Kristensen har i flere år kjempet for at familien skal være samlet. Nå må hun dra fra den minste på 6, tvillingene på 10 år og den eldste på 14. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Fortvilet og lei seg

Ekteparet Kristensen vil nå ta saken til siste mulige instans. Med 62.500 kroner i innsamlede midler skal saken opp for vurdering i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

– Jeg er fryktelig lei meg for at jeg løy. Men nå er jeg mor, gift og har familie i Norge. Hva skal jeg gjøre i Afrika? Skal jeg reise bort fra familien min? sier Yasmin til NRK.

I dommen står det:

«Jeg kan etter dette ikke se at barna vil bli utsatt for uvanlig store belastninger, eller at det foreligger ekstraordinære omstendigheter som tilsier at utvisning av A i to år vil være et uforholdsmessig inngrep overfor noen av barna.»