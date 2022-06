– Jeg klamrer meg til et lite håp og til mine fire flotte barn, sier Yasmin Kristensen.

Firebarnsmoren klarer så vidt å snakke når NRK møter henne og mannen hjemme i hagen i Lyngdal i Agder.

Hun har fått beskjed om at Den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) ikke har protestert på dommen hun fikk i Høyesterett i 2019.

Det betyr at Yasmin Kristensen skal utvises fra landet.

Det var Rett24 som først skrev om den nye utviklingen i saken.

I sjokk over avslaget

Yasmin Kristensen bor med sin norske ektemann og deres fire barn.

Da hun kom til Norge for 21 år siden, løy hun om hvor hun kom fra. Hun sa hun var fra Somalia. Det riktige var Djibouti på Afrikas horn.

I 2007 fikk hun innvilget norsk statsborgerskap basert på de uriktige opplysningene. Etter flere runder i retten, havnet saken i Den Europeiske menneskerettsdomstolen.

Familien var ikke forberedt på det som skulle komme.

– Vi reagerte med sjokk, fordi vi hadde håpet på et helt annet utfall, sier Yasmins ektemann Rolf Erik Kristensen.

– Har dere nå mer håp?

– Vi har et lite håp om at myndighetene vil se på vår sak igjen og forstå at hun må få bli, sier han.

Ektemannen Rolf Erik Kristensen sier at de har et lite håp om at norske myndigheter skal våkne og gi dem en sjanse til. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– På tide å ta en viktig avgjørelse

Yasmin Kristensens advokat mener at tiden er inne for å ta en viktig avgjørelse.

– Familien må bestemme seg for om de vil snu hver stein for å prøve å endre dommen, eller om det er på tide at Yasmin reiser, sier Nadin Askeland Humlen.

Utlendingsnemnda (UNE) har bestemt at Yasmin må tilbake til hjemlandet i to år, før hun kan søke om å bli gjenforent med familien.

Ifølge ektemannen frykter barna at mamma skal bli hentet.

– Vi har jo hørt om andre saker der politiet plutselig står på døra og ber folk om å bli med, sier han.

– Utreisepålegget står fast, og dersom hun ikke retter seg etter det, kan hun kastes ut med tvang, sier advokat Humlen.

Da får hun ikke se barna sine på to, kanskje tre år.

Barna til Yasmin og Rolf Erik Kristensen tar sommerferie vel vitende om at familiesituasjonen er usikker. Foto: NRK

– Svært alvorlig brudd

UNE mener Yasmin ved å lyve om hvem hun er, har begått et svært alvorlig brudd på utlendingsloven.

– Høyesterett er enig med oss i, og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har kommet til samme resultat. Den er en tung rettskilde for oss, sier fungerende enhetsleder i UNE Erik Mathisen.

UNE mener Djibouti på Afrikas horn, er trygt.

– Vi er godt kjent med situasjonen i Djibouti, og har vurdert at det ikke er farlig å reise dit, sier Mathisen.

Nav med pengekrav

Samtidig vil Nav ha penger.

Yasmin Kristensen mottok ytelser fra Nav i perioden før hun ble fratatt det norske statsborgerskapet. Hun ble tiltalt for trygdebedrageri.

Nav krever tilbakebetalt 1,6 millioner kroner for blant annet barnebidrag over en periode på elleve år.

– Kravet ble påklaget, men NAV står på det fremdeles, sier advokat Humlen. Familien vil trolig ta opp tråden igjen nå som Strasbourg-dommen er klar.

Kristensen har mottatt barnetrygd, sykepenger, foreldrepenger, dagpenger, konstantstøtte og arbeidsavklaringspenger.

Først ble firebarnsmor Yasmin utvist – nå er hun tiltalt for Nav-svindel

Sten Sørensen er en av dem som har hjulpet familien, blant annet ved å samle inn penger.

– Det er grusomt at hun blir utvist fra Norge, sier han.

Kjennelsen i EMD slår fast at det ikke er et brudd på artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen å utvise henne. Den handler om barns rett til et familieliv.