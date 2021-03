Stor forskjell på nødboliger: Hvor tror du det koster mest å bo?

Det er kommunene som selv bestemmer hva slags nødboliger de skal ha.

På den måten har forskjellene blitt store rundt omkring i landet:

Bilder og tips NRK har mottatt viser at nødbolig-tilbudet spriker fra gamle konteinere til moderne nybygg:

Kristiansand Nødboligene er fra 2015. De som bor der, får gratis frokost og tilgang til et felles oppholdsrom. Døgnprisen er på 110 kroner. Mo i Rana Her er standarden en helt annen. Og døgnprisen er høyere enn i Kristiansand: 164 kroner.

Vil ha tilsyn og bedre standard

Det sprikende nødbolig-tilbudet gjør at regjeringen nå foreslår en ny lov.

Den skal sikre likhet over hele landet. I lovforslaget får også Statsforvalteren ansvar for å føre tilsyn ved slike boliger.

– Det hadde vært kjempebra om vi fikk en slik lov, sier Linda Hornstuen.

Hun vet hvordan det er å bo i nødbolig. Og hvor store forskjellene kan være.

Hornstuen har blant annet bodd i konteinerboligene i Arendal, som NRK omtalte tidligere i år.

Der var tilbudet et helt annet enn da hun bodde i nødbolig i Mandal, påpeker hun.

Linda Hornstuen har bodd i flere nødboliger. Her er hun på utsiden av nødboligene i Torbjørnsbu i Arendal. Foto: Leif Dalen / NRK

Bruker en gammel konteiner

I Rana kommune i Nordland har de også en konteinerbolig.

Boligen er utstyrt med vask, dusj, toalett, TV, vaskemaskin, kokemuligheter og seng, ifølge fagsjef Lars Karle Næss i Rana kommune.

Denne konteineren blir brukt som nødbolig i Mo i Rana. Foto: Tipser

– Dette er et midlertidig botilbud i påvente av et mere varig botilbud med større areal og fasiliteter, sier Næss.

Nødboligen har vært der de siste seks-syv årene, opplyser han.

Kommunen har satt av penger til at fire nye nødboliger, eller «småhus», skal bygges i løpet av de neste to årene.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Ikke tilfredsstillende

NRK har vist bilder av konteineren til Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

– Jeg har ikke vært inne i konteineren. Men det å bo i konteiner, er ikke tilfredsstillende, sier Astrup.

Han påpeker at det nye lovforslaget, som skal sikre et likt tilbud over hele landet, nå er ute på høring.

Hvorfor kommer dette først nå?

– Vi har nylig revidert vår boligsosiale strategi. Da var det naturlig at vi også så på dette som et av tiltakene, og vi er nå i gang med det arbeidet.

Han sier forslaget om tilsyn er en viktig del av det.

– Det er store forskjeller i hvordan kommunene løser denne viktige oppgaven.

Hornstuen sier de som bruker nødboliger ofte er i en sårbar situasjon. Hun er opptatt av at de skal få et så godt tilbud som mulig. Foto: Leif Dahlen / NRK

En ny standard

Det er ofte personer med rusproblemer som har behov for et akutt botilbud.

Hornstuen fra Arendal er opptatt av disse menneske blir tatt godt vare på.

Hun har selv slitt med rus i flere år.

– Dette er mennesker som ikke har livet så godt på stell, og det er de so mer mest utsatt. De bør få hjelp til å bli hørt.