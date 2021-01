Har blitt brukt som nødboliger i flere år: – Det er noe av det verste jeg har sett

Det er rundt 4000 bostedsløse personer i Norge, ifølge ny forskning.

Kommunene har ansvar for at hver innbygger har et sted å bo.

I Arendal kommune er det fem midlertidige boliger. Fire av dem ligger på Torbjørnsbu, like ved et bofellesskap (tidligere Blå Kors-senter) og nye, forsterkede boliger for personer med rusproblemer.