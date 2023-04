– Folk snakker om det, som at det skjer hele tiden, og at du ser kokain hvor enn du snur deg.

Manda Heien er visepresident for russen ved Sam Eyde videregående skole i Arendal.

Hun og hele russekullet har lenge gledet seg til å feire slutten på 13 års skolegang.

Men den siste tida har mange negative overskrifter om kokainbruk hos unge lagt en demper på feiringa.

Russ NRK har snakket med sier blant annet at foreldrene ikke lenger stoler på dem på grunn av mange medieoppslag.

– Jeg har aldri sett noen ta kokain, sier Heien.

Russen mener dette er et helt feil bilde av hva de selv opplever. Mange innrømmer likevel at de vet om noen som har tatt kokain.

Manda Heien mener måten russen blir omtalt på har vært urettferdig. Foto: Ada Bjøranger / NRK

Mange vet om rusbruk

Ifølge en undersøkelse NRK har gjort svarer over halvparten av russen at de vet at det blir brukt narkotika på russefest.

Undersøkelsen er gjennomført på videregående skoler i Viken.

Omtrent 41 000 elever er spurt i undersøkelsen og 5200 svarte.

To tredjedeler av de som svarte er jenter.

Det kommer frem at en tiendedel av russekullet som har svart på undersøkelsen sier at de selv har brukt narkotika.

Blant tredjeklassingene som svarer at de har brukt rusmidler på russefester, svarer nesten 80 prosent at det dreier seg om kokain.

Ifølge russens egne svar, er det derfor mer utbredt enn cannabis.

NRK forklarer NRK-undersøkelse om russetid Bla videre NRK har gjennomført en anonym spørreundersøkelse blant alle elever i offentlige videregående skoler i Viken.

Undersøkelsen ble gjort i samarbeid med Viken fylkeskommune, som distribuerte den.

Vi stilte spørsmål om forskjellige aspekter ved russetiden og mottok 5193 besvarelser. Det er totalt ca. 41 000 elever på offentlige videregående skoler i Viken.

Besvarelsene er spredt geografisk fra Akershus, Buskerud og Østfold.

Undersøkelsen ble sendt ut i tidsrommet 29.03.2023 til 21.04.2023 via Questback. 54% av elevene fra alle trinn sier de har opplevd at det forekommer narkotikabruk på russefester. Av disse sier 77,2% at det dreide seg om kokain, mens 71,2% har svart cannabis. Det var mulig å krysse av for flere typer narkotika.

8,7% av alle elevene i vår kartlegging hadde selv brukt narkotika på russefest. 68% av elevene i russekullet sier de har opplevd at det forekommer narkotikabruk på russefester. Av disse sier 78,6% at det dreide seg om kokain, mens 72,4% har svart cannabis.

9,9% av tredjeklassingene i vår kartlegging hadde selv brukt narkotika på russefest. Svarene i undersøkelsen viser at bruk av narkotika på russefest er mer utbredt blant gutter enn blant jenter. Forrige kort Neste kort

Lei av negativ omtale

Også i Kristiansand er russen fortvilet.

Thea Holbek er elev ved Kristiansand katedralskole Gimle (KKG). Hun føler det kommer en ny ting å klage på for hvert russekull.

Hvor det tidligere har vært ekskludering, fyll og grove russelåter, er temaet i år rus og kokain.

Hun mener russen får unødvendig mye negativ omtale.

– Folk som snakker om det har ofte ikke peiling. Mye stemmer ikke, og det er ikke våre ord, sier hun.

Kokainbruk blant unge var tema på Debatten tirsdag kveld.

Her fortalte «Martin» (23) at han tar kokain på fest flere ganger i uka.

Thea Holbek erkjenner at det finnes kokain blant russen og at det må tas tak i, men at det er langt færre enn bildet som dannes i media.

– Det høres jo ut som nesten 90 prosent av elevene som går her bruker kokain. Det stemmer jo ikke. Jeg er redd for at det skal gå ut over oss som ikke tar det. Russen ved Sam Eyde er også enige i at kokain er mer normalisert, men at de fleste holder seg unna. – Det som er normalisert er måten man reagerer på det. Man går ikke rundt og «shamer» folk som gjør det, sier Alexander Teigen Stølefjell. De synes det er kjipt at alle russ blir satt i samme bås. – Det er fortsatt et stort mindretall som gjør det, men så blir det oppblåst fordi noen få tar det steget, sier William Alexander Paul.

Et vårfenomen

Rusforsker og professor ved Universitetet i Agder, Kristian Mjåland har slengt seg med i debatten om russ og kokainbruk.

Han har skrevet flere kronikker i Fædrelandsvennen om kokainbruk blant unge. Han forstår at russen er lei av å få et «kokainstempel».

– I media får man inntrykk av at vi er i en voldsom kokain-epidemi, og at veldig mange unge mennesker bruker det.

Han mener at kritikk av russen nærmest har blitt et vårlig fenomen.

– Når krokusen blomstrer og trekkfuglene kommer så kommer kritikken av russen.

Han legger til at det kan være gode grunner til å kritisere, men forstår at russen opplever det som frustrerende.

– Vi som samfunn må kanskje spør oss hvorfor vi alltid er stressa for hva russen foretar seg.

Kristian Mjåland er rusforsker og sosiolog. Han ønsker mindre moralisme og sakligere nyhetssaker om narkotika. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Kokain mest populært

De seneste Ungdata-undersøkelsene viser en liten oppgang i bruk av narkotiske stoffer som er sterkere en cannabis, og at ulovlige rusmidler er lettere å få tak i.

Mjåland forteller at tallene man har på kokainbruk blant unge kan være mangelfull.

Men tallene som finnes tyder altså på at økningen ikke er like voldsom som det skapes inntrykk av i mediene,ifølge han.

– Det betyr ikke at vi ikke skal ta dette på alvor, men jeg tror det er viktig at vi er litt edruelige når det gjelder unge mennesker og rusmidler.

Viktige stemmer

Avdelingsleder ved forebyggende avdeling i Agder politidistrikt Cathrine Fossnes, sier det er viktig at russens stemmer blir hørt i en slik sak.

– Politiet sitter med et inntrykk av at det er et mindretall som bruker kokain, men vi har ikke en oversikt eller kunnskap over hvor mange som faktisk bruker.

Politiet får inn tips om kokainbruk i ungdomsgrupper, også blant russen.

– De aller fleste russ er flotte og trivelige ungdommer. Vår tilnærming er å identifisere hvem som skaper utfordringer. Da kan vi sette inn målrettede tiltak mot de som faktisk utgjør problemet.